Em Pernambuco, duas instituições de educação profissional recebem certificação do Selo ODS Educação 2024

O Selo ODS Educação reconhece instituições que promovem ações alinhadas à Agenda 2030, com foco no ODS 4: Educação de Qualidade

O Senac Pernambuco e a Faculdade Senac Pernambuco foram reconhecidos com o Selo ODS Educação 2024, que certifica iniciativas educacionais alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Ao todo, 18 projetos foram aprovados, sendo seis do Senac e 12 da Faculdade Senac. A cerimônia de certificação será realizada no dia 20 de março, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Com a aprovação das iniciativas, as duas instituições pernambucanas atenderam a seis ODS: Saúde e Bem-Estar (ODS 3); Educação de Qualidade (ODS 4); Igualdade de Gênero (ODS 5); Água Potável e Saneamento (ODS 6); Consumo e Produção Responsáveis (ODS 12); e Parcerias e Meios de Implementação (ODS 17).

Iniciativas de destaque

Entre os projetos do Senac PE certificados estão o Sustentatech, evento anual que integra a tecnologia com a sustentabilidade; o Legado Experience, encontro voltado para a disseminação dos conhecimentos gerados pelas Competições Senac; e a Semana da Enfermagem, evento também anual que reúne profissionais e estudantes da área para discutir as últimas tendências do segmento.

Já a Faculdade Senac PE se destacou com iniciativas como o Mãos que Acolhem, projeto de extensão acadêmica que ofereceu procedimentos estéticos a mulheres trans do Recife; o Gastrô Meeting, encontro de estudantes e egressos do curso de Gastronomia para a troca de experiências; e o Faculdade Aberta à Terceira Idade (FATI), programa que promove a integração e o desenvolvimento educacional de pessoas com mais de 60 anos.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto, o reconhecimento evidencia o compromisso da instituição com a transformação social por meio da educação. "Esse reconhecimento nacional reflete o trabalho contínuo do Senac e da Faculdade Senac para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável", afirma Peixoto.

"Cada projeto certificado pelo Selo ODS Educação é fruto da dedicação de nossas equipes e do impacto positivo que buscamos gerar em nossas comunidades. Essa conquista nos motiva a continuar promovendo ações que vão além da sala de aula e que transformam vidas", completa o presidente do Sistema Fecomércio PE.

Promovido pelo Instituto Selo Social, em parceria com o GT Agenda 2030 e a UNB 2030, o Selo ODS Educação destaca o papel de organizações educacionais públicas e privadas que promovem ações relevantes para a Agenda 2030, com foco especial no ODS 4 (Educação de Qualidade).

Confira as 18 iniciativas aprovadas

Senac PE:

- Semana da Enfermagem

- ODS e Tratamento da Água

- Doação de Sangue: Ato de Amor que Salva Vidas

- Projeto Legado Experience

- Florescer

- Sustentatech

Faculdade Senac PE:

- IV Encontro do Conforto e Bem-estar

- Mostra de Cozinha Brasileira: Culinária Diaspórica, Resgate de Sabores Através dos Alimentos

- Gastrô Talk (REC'n'Play 2023/2024)

- Pilar Universitário

- Faculdade Aberta à Terceira Idade (FATI)

- Mãos que Acolhem

- Projeto de Extensão: Trelas de Pano

- Jornada do Patrimônio Alimentar

- Projeto Integrador em Gastronomia: Evento Cultural e Beneficente

- Projetos Integradores em Gastronomia: Saudabilidade e Sustentabilidade

- Gastrô Meeting: Encontro de Estudantes e Egressos

- Trilha Acadêmica: Conectando a Tríade Ensino, Pesquisa e Extensão com Ecossistemas de Inovação e o Mundo do Trabalho