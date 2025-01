Governo de Pernambuco anuncia saída do Secretário de Educação, Alexandre Schneider

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (9), a saída do secretário estadual de Educação e Esportes, Alexandre Schneider. De acordo com a nota, o titular da pasta "deixará o cargo para ficar mais próximo da família, no estado de São Paulo". Quem assume interinamente o comando da SEE-PE é o secretario-executivo, Gilson Filho.

"Agradeço a Alexandre Schneider pelo compromisso e empenho com o serviço público durante sua atuação na Secretaria de Educação e Esportes. Professor e pesquisador, Schneider contribuiu para o avanço da licitação das creches que vamos começar a construir muito em breve e na transformação de novas escolas em tempo integral, por exemplo. Desejo sucesso nos novos caminhos”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.

“Ainda como resultados, estamos garantindo a inclusão do tênis no fardamento e nomeamos recentemente mais de 5 mil servidores para fortalecer nossa educação”, finalizou a chefe do Executivo, que também destacou o lançamento do Programa Ganhe o Mundo para professores e alunos de todo estado.

Pedido de exoneração

No pedido de exoneração encaminhado a governadora de Pernambuco, Alexandre Schneider afirmou que há valores que são inegociáveis, tanto no campo profissional quanto no pessoal.

"Escrevo para lhe comunicar meu desejo de voltar à São Paulo e, portanto, deixar a honrosa

posição de secretário estadual de educação de Pernambuco. Como disse à senhora quando me convidou, 4 meses antes de efetivamente assumir o cargo, seria muito difícil para mim deixar minha família", disse Shcneider.

"Agora, passados 6 meses e sentindo que os projetos da secretaria foram destravados sinto que é hora de voltar. Como a senhora sabe bem, há valores que são inegociáveis para mim, pessoal e profissionalmente", completou.

O secretário de educação também pontuou algumas ações consideradas avanços importantes durante sua gestão frente a pasta. Entre as conquistas, Schneider destacou a redução do abandono escolar e da reprovação, além da implementação de uma solução para os problemas de conectividade da rede. Ele também citou a garantia da compra de mais de 1.000 ônibus escolares e o redesenho do programa Investe Escola.

"Georreferenciamos a matrícula escolar pela primeira vez no estado e estamos próximos de concretizar uma nova licitação de manutenção das escolas, com ampliação significativa dos recursos a serem investidos. O contrato para a reforma do Liceu será assinado, resgatando um importante patrimônio cultural e educacional de Pernambuco. Além disso, garantimos a antecipação da meta de climatizar todas as escolas, com a previsão de conclusão até o final do próximo ano", concluiu.

Substituição havia sido feita em julho

Em julho, o Governo de Pernambuco anunciou mudanças no comando da SEE-PE. O consultor, professor e pesquisador Alexandre Schneider, doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário de Educação da cidade de São Paulo por duas vezes (2006-2012, na gestão de Gilberto Kassab; e 2017-2019, nas gestões de João Dória e Bruno Covas) assumia a pasta em substituição a Ivaneide Dantas.

Ela estava à frente da Secretaria de Educação desde o início da gestão da governadora Raquel Lyra. O pedido de exoneração teria ocorrido a pedido de Ivaneide Dantas, conforme publicação no Diário Oficial.

“Agradeço a Ivaneide pelo compromisso com a Educação e com o serviço público desde o início de nosso governo e tenho certeza de que o novo secretário, com sua expertise e experiência em gestão pública, vai fortalecer ainda mais nossa atuação na área coordenando o maior programa educacional já realizado em Pernambuco, o Juntos pela Educação”, destacou a governadora, na ocasião.