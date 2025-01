Governo de Pernambuco informa que pagamento do 1/3 das férias dos servidores da educação será regularizado até esta sexta-feira (10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Professores relatam problemas: 79% sem o terço de férias,13,4% com salários abaixo do correto, 3,4% sem Gratificação da Educação Inclusiva

Após acionar o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) para denunciar os sucessivos erros nas folhas de pagamento dos servidores da educação pública estadual, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) voltou a cobrar celeridade no pagamento do 1/3 das férias referente à folha de dezembro de 2024.

De acordo com o formulário disponibilizado no site do sindicato para registrar as reclamações dos servidores da educação sobre os problemas nas folhas de pagamento, 1.300 profissionais relataram não ter recebido os valores devidos.

Os problemas mais recorrentes apontados pelos professores incluem: 79% dos servidores ainda sem o terço constitucional de férias, 13,4% com salários pagos abaixo do valor correto, 3,4% sem a Gratificação da Educação Inclusiva e 3,3% com outros erros na folha.

"Reforçamos nosso compromisso com a categoria e continuamos a pressionar o Governo para que cumpra sua obrigação e assegure o direito de todos os trabalhadores da educação", afirmou o Sintepe, por meio de nota divulgada em suas redes sociais.

Ainda segundo o sindicato, na última segunda-feira (6), o Governo de Pernambuco comunicou que os pagamentos pendentes aos servidores que ainda não receberam os valores devidos, assim como aos profissionais com um ano de exercício, deverão ser feitos até esta sexta-feira (10).

Entretanto, com relação aos demais erros apontados pelo Sintepe, ainda não há uma definição por parte do Executivo estadual sobre essas correções.

Folha Extra

A coluna Enem e Educação procurou a Secretaria de Administração (SAD), nesta quinta-feira (9), para pedir esclarecimentos sobre os problemas nas folhas de pagamento dos servidores da educação, questionando os motivos dos atrasos e se a regularização do pagamento do 1/3 das férias estava mantida para esta sexta-feira.

Por meio de nota, a pasta informou que "todos os professores que tinham direito ao gozo de férias já receberam o pagamento de seus terços de férias."

"Em relação à folha extra solicitada pelo Sintepe, a SAD esclarece que, por liberalidade, o Estado acatou o pedido de realizar o pagamento do terço de férias aos demais servidores da Educação, que, mesmo não tendo solicitado antecipadamente o gozo para janeiro, são profissionais que estão em sala de aula junto com os professores ou no ambiente escolar", informou o comunicado.

"Conforme já informado ao Sintepe, o pagamento dessa folha extra ocorrerá até o dia 10/01/2025", concluiu a nota.