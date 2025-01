Enem 2024: MEC e Inep divulgam resultados e apresentam detalhes do Pé-de-Meia Licenciatura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O MEC quer incentivar o ingresso, a permanência e a conclusão em cursos de licenciatura de estudantes com alto desempenho no Enem

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgarão, nesta segunda-feira (13), os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

O anúncio será feito em uma coletiva de imprensa, às 10h, em Brasília, conduzida pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Inep, Manuel Palacios. Na ocasião, serão apresentados os dados detalhados sobre o desempenho dos candidatos, com destaque para o lançamento do programa Pé-de-Meia Licenciaturas.

O MEC quer incentivar o ingresso – via Sisu, Prouni e Fies –, a permanência e a conclusão em cursos de licenciatura de estudantes com alto desempenho no Enem. Para ser elegível ao benefício, os candidatos devem atingir, no mínimo, 650 pontos no Exame.

Poupança

A iniciativa é semelhante ao Pé-de-Meia, programa cujo incentivo financeiro-educacional é destinado a estudantes matriculados no ensino médio público e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).O valor total acumulado pode alcançar até R$ 9.200 por aluno.

O novo programa também funcionará no formato de poupança, em que parte do valor do benefício será depositada. Segundo informações antecipadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, a mensalidade paga pelo governo federal será de R$ 1.050.

O Pé-de-Meia-Licenciatura fará parte de um pacote de ações denominado 'Mais Professores', que tem como objetivo promover a valorização do magistério na rede pública. Além do incentivo-financeiro, o MEC também quer estimular que os docentes cheguem em áreas onde há mais déficits nas escola, nos moldes do programa "Mais Médicos".