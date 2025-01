Enem 2024: notas já disponíveis na Página do Participante, mas site enfrenta instabilidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Principal porta de entrada para o ensino superior, as notas do Enem são essenciais para quem deseja ingressar em universidades públicas pelo Sisu

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já está disponível na Página do Participante, desde às 8h desta segunda-feira (13). No entanto, participantes têm relatado dificuldades em acessar as notas em virtude da instabilidade do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Além das mensagens de erro, em alguns casos, o campo de preenchimento do login não aparece na página. Para consultar as notas, os candidatos devem acessar o site enem.inep.gov.br/participante/e clicar em "Página do Participante - entrar com gov.br". Em seguida, é necessário inserir o número do seu CPF, clicar em "Continuar", colocar a senha e selecionar "Entrar". Depois é só clicar que aba "Resultado" e selecionar a opção correspondente a última edição.

Principal porta de entrada para o ensino superior, as notas do Enem são essenciais para quem deseja ingressar em universidades públicas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), obter bolsas de estudo pelo Prouni (Programa Universidade para Todos) ou financiar a graduação por meio do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). As provas foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2024.

Anúncios

Nesta segunda-feira (13), o Ministério da Educação (MEC) e Inep realizaram uma coletiva de imprensa para apresentar os resultados do Enem 2024. Também estava previsto, o detalhamento do programa Pé-de-Meia Licenciatura, confirmado pelo própria pasta, mas o lançamento será feito nesta terça-feira (14) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O MEC quer incentivar o ingresso – via Sisu, Prouni e Fies –, a permanência e a conclusão em cursos de licenciatura de estudantes com alto desempenho no Enem. Para ser elegível ao benefício, os candidatos devem atingir, no mínimo, 650 pontos no Exame.