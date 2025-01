Como aproveitar as férias para estudar inglês sem perder o ritmo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dicas práticas para incluir o inglês na rotina de férias, melhorar a fluência e começar o ano com habilidades ainda mais avançadas

As férias são uma oportunidade para descansar e renovar as energias, mas também podem ser um momento ideal para continuar o aprendizado de inglês.

Manter o contato com o idioma, mesmo em períodos de descanso, ajuda a fixar o conhecimento adquirido e promove avanços nas habilidades de escuta, fala e vocabulário. Pequenas ações diárias, combinadas com a flexibilidade das férias, tornam o estudo mais leve e eficaz.

Segundo Reginaldo Boeira, CEO da KNN Idiomas, é importante criar oportunidades para praticar o idioma durante o recesso. “Pequenas práticas diárias fazem toda a diferença para quem quer avançar no idioma, especialmente em momentos de descanso, quando a rotina está mais flexível”, afirma.

Dicas práticas para estudar inglês nas férias

Adapte o uso da tecnologia ao idioma

Alterar o idioma de dispositivos como celular, computador e tablet para o inglês é uma forma simples e eficaz de manter o contato diário com o idioma.

Essa mudança oferece exposição contínua a vocabulários básicos, como nomes de aplicativos, comandos técnicos e dias da semana, permitindo a assimilação natural do conteúdo.

Use o turismo como ferramenta de aprendizado

Se as férias incluem uma viagem ao exterior, aproveite cada etapa do planejamento e da jornada para praticar inglês.

Desde o check-in no aeroporto até as interações com moradores locais, tudo pode se tornar uma oportunidade de aprendizado. Pesquisar sobre o destino, ler guias turísticos ou até participar de tours virtuais em inglês ajuda a reforçar o vocabulário e a fluência.

Inclua o inglês nos seus hobbies

Incorporar o idioma às atividades de lazer é uma maneira descontraída de aprender. Ler receitas, ouvir músicas internacionais, assistir a filmes ou séries legendados, ou mesmo explorar e-books em inglês, são formas de unir aprendizado e diversão.

O segredo está em manter o contato com o idioma de maneira contínua e espontânea.

Pratique conversação com amigos e familiares

Conversar em inglês é essencial para o desenvolvimento da fluência. Durante as férias, combine com amigos ou familiares para trocar mensagens, fazer perguntas ou criar pequenos desafios no idioma. Essa prática descontraída reforça a confiança e melhora a habilidade de se expressar.

Defina metas de aprendizado para o período

Estabelecer metas pessoais é uma forma de manter a motivação durante as férias. Pode ser aprender 20 novas palavras por semana, assistir a um filme sem legendas ou terminar um livro em inglês.

“Com metas bem definidas e o acompanhamento certo, o aluno consegue manter a motivação e iniciar o ano com um nível de inglês ainda mais avançado”, destaca Boeira.

Aproveitar o tempo livre para incorporar o inglês no dia a dia é uma estratégia simples e eficaz para não perder o ritmo e continuar evoluindo no aprendizado.