Processo de Ingresso do IFPE 2025.1 tem abstenção de 30,57%

A aplicação das provas do Processo de Ingresso 2025.1 do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) ocorreu, na manhã deste domingo (19), em 42 prédios espalhados pelo estado e foi marcada pela tranquilidade. Dos pouco mais de 13 mil inscritos para prestar a prova de cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e de Graduação, 30,57% não compareceram aos locais de prova, que teve início às 9h.

Os candidatos aos cursos Técnicos foram submetidos a uma prova de múltipla escolha com 30 questões, enquanto os candidatos aos cursos Superiores de Graduação fizeram uma prova de 50 questões mais a redação que, nesta edição, abordou a questão “A adoção de uma linguagem inclusiva é uma ferramenta importante para dar visibilidade a grupos historicamente excluídos?”.

O gabarito preliminar será divulgado ainda neste domingo, a partir das 16h, no site oficial da instituição (portal.ifpe.edu.br). As pessoas interessadas terão somente a segunda-feira (20) para interpor recursos referentes às questões da prova. O procedimento deve ser feito acessando a “Área do Candidato”, no site em que foi realizada a inscrição no processo. O gabarito definitivo e o resultado dos recursos estão previstos para sair no dia 24 deste mês.

Já a divulgação do resultado preliminar da prova dissertativa (redação) será no dia 03/02, com interposição de recurso no dia 04, também através da “Área do Candidato”, e resultado final previsto para o dia 10/02.

Ainda de acordo com o cronograma do edital, a lista de classificação geral e o listão de aprovados/as serão divulgados no dia 13 de fevereiro.

Análise de desempenho - Para candidatos/as que se inscreveram em cursos Técnicos Integrados dos campi agrícolas de Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, e em cursos Técnicos Subsequentes (que exigem Ensino Médio completo) de todos os campi, a seleção não será por provas e sim por meio da análise de desempenho (notas do histórico escolar ou do Enem).

O resultado da lista de documentos submetidos para análise de desempenho será no dia 20/01. O prazo para correção dos arquivos enviados será de 21/01 a 03/02. Já a lista preliminar sairá no dia 04/02, com interposição de recurso no dia 05. A publicação da lista final da análise de desempenho está prevista para o dia 10 de fevereiro.

Nesta edição, o Processo de Ingresso do IFPE ofertou 5.081 vagas, distribuídas entre cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e Subsequentes, além de cursos de Graduação, ofertados nos campi Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão, além de dez polos da Educação a Distância (EaD), nas cidades de Águas Belas, Carpina, Limoeiro, Palmares, Pesqueira, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, Sertânia, Timbaúba e Santana do Ipanema (AL).

Saiba mais - Para mais informações ou esclarecimentos sobre o Processo de Ingresso IFPE 2025.1, acesse os editais disponíveis no site portal.ifpe.edu.br ou entre em contato com a FUNCERN através do e-mail: inscricoesifpe@funcern.br ou telefone/whatsapp: (81) 97305-8894, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

CRONOGRAMA

PROVA

Gabarito preliminar | 19/01, a partir das 16h

Interposição de recurso gabarito | 20/01

Gabarito definitivo | 24/01

Resultado preliminar prova dissertativa (redação) | 03/02

Interposição de recurso prova dissertativa | 04/02

Resultado final prova dissertativa | 10/02

Lista de classificação geral e listão de aprovados/as | 13/02

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Resultado submissão de documentos | 20/01

Correção arquivos submetidos | 21/01 a 03/02

Lista preliminar Análise de Desempenho | 04/02

Interposição de recurso | 05/02

Lista final Análise de Desempenho | 10/02

Lista de classificação geral e listão de aprovados/as | 13/02

VAGAS 2025.1