Prouni 2025: datas, quem pode participar e como se inscrever

O Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma iniciativa de acesso ao ensino superior no Brasil, oferecendo bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas.

Além das universidades públicas, o programa é mais uma oportunidade para estudantes de baixa renda ingressarem em cursos de graduação.

Cronograma Prouni 2025

Os interessados em participar do Prouni devem ficar atentos às datas oficiais do programa em 2025:

Inscrições: 24 a 28 de janeiro;

24 a 28 de janeiro; Primeira chamada: 4 de fevereiro;

4 de fevereiro; Comprovação de informações da 1ª chamada: 4 a 17 de fevereiro;

4 a 17 de fevereiro; Segunda chamada: 28 de fevereiro;

28 de fevereiro; Comprovação de informações da 2ª chamada: 28 de fevereiro a 17 de março;

28 de fevereiro a 17 de março; Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de março;

26 e 27 de março; Resultado da lista de espera: 1º de abril;

1º de abril; Comprovação de informações da lista de espera: 1º a 11 de abril.

Quem pode participar do Prouni?

O Prouni é destinado a estudantes brasileiros que não possuam diploma de curso superior e que comprovem critérios de renda.

O candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo, para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, que cobre 50% do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos.

Para concorrer, é necessário atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola particular;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em escola privada na condição de bolsista integral, parcial ou sem a condição de bolsista;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública de ensino em exercício (exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia), neste caso, os critérios de renda não se aplicam.

Além disso, é obrigatório ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e obtido média igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado a redação.

Como se inscrever no Prouni 2025?

As inscrições para o Prouni 2025 serão realizadas exclusivamente pela internet, no portal oficial do programa. Para se inscrever, o candidato deve:

Acessar o site do Prouni;

Fazer login com os dados do Gov.br;

Escolher até duas opções de curso, turno e instituição, de acordo com a ordem de preferência;

Confirmar as informações e enviar a inscrição.

Após o envio, é essencial acompanhar as chamadas e os prazos de comprovação de documentos junto à instituição escolhida.