Secretaria de Educação de Paulista denuncia 'rombo' de R$ 40 milhões no município; gestão passada nega

O secretário de Educação de Paulista, Gilberto Sabino, afirmou nessa terça-feira (21) que encontrou um rombo financeiro de mais de R$ 40 milhões que teria sido deixado pela gestão anterior, de Yves Ribeiro (sem partido).

Em um pronunciamento nas redes sociais, Sabino disse estar enfrentando dificuldades para reestruturar a pasta, que, segundo ele, nunca esteve em uma situação tão crítica.

"Em apenas 13 dias úteis, identificamos um déficit histórico na Secretaria de Educação. Isso afeta diretamente professores, servidores e estudantes. A transição não conseguiu prever a dimensão desse desmando, porque a equipe anterior apenas forneceu informações que quis compartilhar”, denunciou o secretário.

O secretário alegou, ainda, que existiam propostas exorbitantes para realizar a cerimônia de abertura do ano letivo, que chegavam a valores entre R$ 500 mil e R$ 800 mil. "Negamos todas essas propostas absurdas. Não é aceitável gastar meio milhão em um dia de evento enquanto os direitos dos servidores são ignorados", pontuou.

Segundo o secretário, a equipe da Secretaria de Educação vai notificar os órgãos competentes, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, sobre as irregularidades encontradas.

“Estamos comprometidos em mudar a história da Educação de Paulista. Nossa missão é trazer dignidade para os servidores e qualidade para os estudantes, como pede o prefeito Severino Ramos. Não somos turistas na rede municipal, estamos aqui para reconstruir”, concluiu.

De acordo com a Prefeitura de Paulista, comandada por Severino Ramos (PSDB), um relatório detalhado com as irregularidades encontradas será divulgados nos próximos dias.

O que diz Yves Ribeiro

Em contato com a reportagem do Jornal do Commercio, o ex-prefeito de Paulista, Yves Ribeiro (sem partido), negou o rombo mencionado pelo atual secretário de Educação da cidade.

"Rombo não ficou, jamais passamos por prefeitura nenhuma para deixar rombo", disse ao JC. O ex-prefeito disse ainda não ter medo, e que, durante sua vida pública, sempre trabalhou com as mãos limpas. "Durante esses 48 anos de vida pública, sempre atuei com muito zelo por onde passei", afirmou.

Segundo Yves, caso seja notificado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE), irá analisar a situação e responder, detalhadamente, à Corte.