Após atrasos, Prefeitura de Paulista paga salários dos servidores municipais

De acordo com a Prefeitura, a regularização do pagamento é a tentativa de superar os desafios financeiros da gestão do ex-prefeito Yves Ribeiro

A Prefeitura de Paulista anunciou, nessa terça-feira (14), a quitação integral dos salários de dezembro dos servidores efetivos do município. A regularização vem após o Sindicato dos Servidores Municipais de Paulista (Sinsempa) denunciar o não pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2024.

De acordo com o secretário de Finanças, Alexandre Araújo, a regularização do pagamento reflete a tentativa de superar os desafios financeiros herdados da gestão anterior, do ex-prefeito Yves Ribeiro (sem partido).

"A gestão do prefeito Ramos tem se dedicado intensamente a priorizar os servidores e quitar os salários atrasados. Hoje, conseguimos honrar 100% da folha de dezembro, um marco que demonstra nosso compromisso com a valorização do funcionalismo público e a melhoria da gestão fiscal", afirmou.

"Estamos enfrentando muitos desafios para organizar as contas do município, mas nosso foco é garantir que os servidores recebam seus salários em dia. Eles são a base do funcionamento da nossa cidade, e valorizá-los é um compromisso da nossa gestão", declarou o prefeito de Paulista, Severino Ramos.

Em nota, Sinsempa confirma o pagamento

O Sindicato dos Servidores Municipais do Paulista (Sinsempa) confirma que a Prefeitura totalizou o pagamento dos servidores. Após duas semanas de imbróglio, a situação foi, enfim, resolvida.

Sindicato ingressou na justiça para garantir maior transparência

O Sindicato dos Servidores Municipais de Paulista ingressou, nessa terça-feira (14), com uma ação Cível Pública contra a prefeitura do município. De acordo com a associação, o objetivo é garantir a transparência e a proteção dos direitos dos servidores públicos, aposentados e pensionistas.

Segundo o sindicato, na ação solicita que a prefeitura esclarece os seguintes pontos:

A realidade da situação financeira do município;

Garantia do pagamento integral e pontual dos salários;

Divulgação do calendário de pagamento para 2025;

Solicitam a suspensão, por três meses, de nomeações de cargos comissionados;

Por fim, cobram o pagamento de juros pelos atrasos no pagamento referente ao mês de dezembro.

A reportagem do Jornal do Commercio entrou em contato com a Prefeitura de Paulista e aguarda retorno.

