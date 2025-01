Paulista inicia pagamento de salários atrasados de servidores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura de Paulista anunciou, nesta quinta-feira (9), o início do pagamento dos salários atrasados de servidores do município. Funcionários das secretarias de Segurança Cidadã e Mobilidade, Políticas Sociais e Direitos Humanos já receberam os vencimentos.

Apesar do início da regularização do pagamento dos salários, a nova gestão à frente do município, do prefeito Ramos (PSDB), apontou situação financeira difícil deixada pela gestão anterior, do ex-prefeito Yves Ribeiro. De acordo com o secretário de Finanças, Alexandre Araújo, Paulista ainda enfrenta desafios financeiros.

“Foram efetuados os pagamentos de algumas categorias e estamos aguardando aportes financeiros, além da liberação do acesso a contas como a do Fundeb, que é essencial para o pagamento dos professores da rede municipal”, explicou.

“Estamos trabalhando para que, com a liberação das contas, possamos contemplar mais servidores e avançar na resolução dessa situação o mais rápido possível”, complementou.

No último dia útil de 2024, o Sindicato dos Servidores Municipais de Paulista (Sinsempa) divulgou uma carta de repúdio ao então prefeito Yves Ribeiro, denunciando o atraso dos salários, classificando como "negligência" e "irresponsabilidade".

"Ele não cumpriu com sua obrigação básica que é pagar o salário dos trabalhadores. O salário não é apenas uma remuneração; é, sobretudo, a garantia de dignidade, sustento e segurança para as famílias que dependem dessa renda para sobreviver. Ao descumprir esse compromisso, a prefeitura não apenas viola os direitos trabalhistas, mas também desrespeita aqueles que diariamente contribuem para o bem-estar coletivo da população de Paulista", disse a diretora do Sinsempa, Jucineide Lira.

Deputado pede ao TCE investigação de gestão de Yves Ribeiro

Também nesta quinta-feira (9), o deputado estadual Júnior Matuto (PSB) protocolou ofício junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), solicitando a abertura de uma auditoria especial, para investigar o último ano da gestão de Yves Ribeiro à frente da prefeitura de Paulista.

Entre as denúncias apresentadas pelo deputado ao TCE, estão o não pagamento dos salários de dezembro dos servidores efetivos, incluindo professores, além de uso indevido de recursos da Educação e uma dívida de R$ 25 milhões com a empresa responsável pela limpeza urbana do município.

“Quando entreguei a Prefeitura, mesmo em meio a dificuldades, como a pandemia, deixei recursos em caixa, salários em dia e uma cidade funcionando. Não é fácil administrar, mas o mínimo que se espera de um gestor é compromisso e respeito pelo povo. Por isso, estou cobrando que o Tribunal de Contas apure todas as irregularidades dessa gestão desastrosa”, disse.