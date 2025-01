SISU 2025: quando sai o resultado?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Inscrições do Sisu 2025 encerraram em 21 de janeiro, candidatos aguardam o resultado. Confira o cronograma das próximas etapas

Os estudantes que participaram do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 estão ansiosos pelo resultado final, previsto para o dia 26 de janeiro.

O processo seletivo, que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), teve inscrições abertas entre os dias 17 e 21 de janeiro. Agora, a expectativa é grande para saber quem conquistou uma vaga nas instituições de ensino superior participantes.

Lista de espera: o que você precisa saber

Nem todos os candidatos conseguem a aprovação em uma das duas opções de curso escolhidas no momento da inscrição. No entanto, há uma alternativa: a lista de espera.

Aqueles que não forem selecionados em nenhuma das duas opções podem manifestar interesse entre os dias 26 e 31 de janeiro.

Após o prazo para adesão à lista de espera, a responsabilidade pela chamada dos candidatos passa a ser de cada instituição de ensino superior.

Por isso, é fundamental que os estudantes acompanhem as comunicações oficiais das universidades, seja por meio de seus sites, redes sociais ou outros canais informativos.