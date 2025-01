Raquel Lyra fala sobre nomeação para Secretaria de Educação e faz esclarecimentos sobre entrega de kits escolares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Diante das preocupações de entidades, professores e parlamentares sobre a terceira troca na Secretaria de Educação e Esportes (SEE) em dois anos de gestão, e com o início do ano letivo marcado para 5 de fevereiro, a governadora Raquel Lyra afirmou que a pasta já tem um secretário designado.

"É Gilson [José Monteiro Filho], que está com a gente desde o início do nosso mandato, dentro da Secretaria de Educação, e sabe muito bem os passos que precisamos dar nesse primeiro momento de maneira emergencial", disse a chefe do Executivo Estadual ao ser questionada pela coluna Enem e Educação sobre essa indefinição.

O ex-secretário de Educação, Alexandre Schneider, ocupou o cargo por apenas seis meses e, no dia 9 de janeiro, apresentou sua carta de demissão, alegando o desejo de estar mais próximo de sua família.

Posteriormente, outros nomes também deixaram a pasta como Karen Martins Andrade, que estava como secretária executiva de Gestão de Rede, e Tarcia Regina da Silva, que ocupava o cargo de secretária executiva de Desenvolvimento da Educação.

Já nesta terça-feira (28), a governadora nomeou o ex-deputado estadual Paulo Dutra para ser secretário executivo Ensino Médio e Profissional da Secretaria Estadual de Educação.

Raquel Lyra participou do I Seminário dos Dirigentes Municipais de Educação, promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco (Undime/PE).

Apesar de sua presença não constar na programação oficial do evento, e da expectativa de que as boas-vindas aos novos secretários e secretárias que iniciarão a gestão 2025/2028 fossem dadas por meio de um vídeo, a governadora declarou que fez questão de comparecer pessoalmente para conversar com os dirigentes municipais e reforçar os compromissos assumidos no âmbito do regime de colaboração, norteado pelo programa Juntos pela Educação.

Após dez anos de tentativas, estudante celebra aprovação em medicina: "Nunca pensei em desistir’"

Após dez anos de tentativas, estudante celebra aprovação em medicina: "Nunca pensei em desistir’" Senac abre inscrições para cursos de idiomas em seis cidades de Pernambuco

Senac abre inscrições para cursos de idiomas em seis cidades de Pernambuco Alunos de curso pré-universitário do Instituto JCPM conquistam vagas na UFPE Leia Também

"Hoje tivemos uma grande oportunidade de falar um pouco daquilo que o Estado está fazendo, chamando os municípios para um trabalho conjunto, sobretudo na busca de terrenos para a construção das creches. Já melhoramos o transporte escolar, oferecemos apoio técnico e de qualificação da nossa capacitação continuada para os profissionais do estado e municípios, para que possamos, na ponta, exercitar a missão de garantir educação para todos os pernambucanos”, enfatizou a governadora Raquel Lyra.

Esclarecimento sobre kit escolar e fardamento

Antes de encerrar sua participação no evento, a governadora de Pernambuco fez um esclarecimento sobre a entrega dos kits escolares da rede estadual de ensino. No dia 16 de janeiro, o secretário interino Gilson Filho assinou o pedido de adiamento do processo licitatório para a aquisição dos kits de materiais escolares referentes ao ano letivo de 2025.

A medida gerou críticas, interpretadas como uma suposta falta de capacidade administrativa para executar o planejamento de ações fundamentais para a rede estadual.

"No ano de 2023, nós lançamos uma ata de registro de preços para a compra de material escolar, e deu tudo certo: compramos e entregamos o material no início das aulas para todos os estudantes. Este ano, lançamos a mesma ata, mas houve muitas discussões com o Tribunal de Contas, apesar de ela ser idêntica à do ano anterior", destacou Raquel Lyra.

Segundo a governadora, as suspensões da ata a cada nova publicação levaram o Governo do Estado a aderir a uma ata de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). "Infelizmente, essa ata não atende ao padrão de entrega a que estamos acostumados em Pernambuco. Ela possui menos itens, mas permitirá que consigamos entregar o material escolar o mais rápido possível", explicou.

Uma nova ata também será publicada, não apenas para complementar o material, caso haja necessidade, mas também para antecipar a compra dos kits escolares já para o ano letivo de 2026. "O que quero deixar aqui em resumo, a ata já está aderida, o material já está sendo comprado e a gente vai poder entregar no começo das aulas, é a nossa expectativa", afirmou a governadora Raquel Lyra. Segundo o governo, serão distribuídos 460.425 kits na rede estadual de ensino.

Com relação ao fardamento escolar, a governadora de Pernambuco disse que eles já começaram a chegar nos centros de distribuição do Estado e que entre a primeira e segunda semana de aula, as fardas já deverão ser entregues aos alunos. "E olha, a farda permanece a mesma porque ela é patrimônio dos estudantes pernambucanos", concluiu.

Merenda será feita nas escolas

A merenda escolar será "primarizada", segundo anúncio feito pela governadora Raquel Lyra. Isso significa que as refeições serão preparadas dentro das escolas por funcionários contratados pela Secretaria de Educação. A decisão foi tomada diante das diversas queixas sobre a má qualidade da merenda fornecida pelos serviços terceirizados.

"Nós vamos conseguir ultrapassar isso. Estamos finalizando o processo de contratação de merenda, ampliando o fornecimento de alimentação para poder garantir que essa aclimatização seja feita", afirmou a chefe do Executivo estadual.