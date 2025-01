Alunos de curso pré-universitário do Instituto JCPM conquistam vagas na UFPE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O sonho de ingressar em uma universidade pública se tornou realidade para Lara Prado, de 19 anos, e Ítalo Moraes, de 18 anos, alunos do curso Pré-Universitário oferecido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM).

Ambos foram aprovados na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) através do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). Lara conquistou a 3ª melhor classificação no curso de Direito, com 711,68 pontos, enquanto Ítalo garantiu a 4ª colocação em Engenharia Mecânica, com 692,64 pontos.

Lara Prado, de 19 anos, e Ítalo Moraes, de 18 anos

Os dois jovens, moradores de comunidades do Recife, construíram suas trajetórias de sucesso com muita dedicação. Lara, residente da comunidade do Bode, no Pina, conciliava sua rotina como jovem aprendiz em uma companhia aérea no Aeroporto do Recife com os estudos. Antes das aulas noturnas no IJCPM, ela aproveitava o espaço da instituição para revisar os conteúdos.

"Durante o trabalho minha mãe me mandou várias mensagens para dizer o quanto estava orgulhosa e emocionada. Serei a primeira graduada de toda a minha família", contou emocionada.

Já Ítalo, que mora em Brasília Teimosa com os avós aposentados, se dividia entre o Ensino Médio integral na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam) e as aulas no IJCPM.

“Estudar para mim nunca foi visto como uma obrigação, sempre foi um compromisso que levei muito a sério, contando com apoio dos de casa e dos professores que foram muito importantes não só em repassar o conteúdo programático, mas em dar apoio emocional quando estava desacreditado de que poderia mesmo ocupar um espaço onde ninguém da minha família chegou”, disse Ítalo.

Uma parceria que fortaleceu o aprendizado



Além de colegas de curso, Lara e Ítalo desenvolveram um relacionamento durante as aulas do Pré-Universitário. A afinidade entre os dois foi além dos estudos, tornando-se uma parceria de apoio mútuo.

Enquanto Ítalo ajudava Lara nas disciplinas de exatas, ela o auxiliava nas matérias de humanas. Essa troca de conhecimentos fortaleceu o desempenho de ambos e contribuiu para o sucesso no Sisu.

O papel do IJCPM



A aprovação dos jovens reflete o impacto do IJCPM na vida de moradores de comunidades do entorno do RioMar Recife. “Historicamente temos um índice de ingresso no Ensino Superior de mais de 40% dos participantes de nossas turmas preparatórias, considerando também as oportunidades de 2ª chamada e a seleção para o Programa Universidade para Todos”, diz a coordenadora Pedagógica do IJCPM, Karla Dantas.

O IJCPM já atendeu mais de 67 mil pessoas em suas unidades no Recife, Fortaleza, Salvador e Aracaju. No Recife, a instituição oferece iniciativas voltadas para educação, empregabilidade, cidadania e bem-estar, atendendo às comunidades do Pina e Brasília Teimosa.