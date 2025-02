Fies: inscrições para primeiro semestre inciam nesta semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estudantes que desejam ingressar no ensino superior através do FIES precisam ficar atentos nesta semana, pois o prazo vai até 7 de fevereiro

O Fies, Fundo de Financiamento Estudantil, abre as inscrições nesta terça-feira (4) para estudantes que desejam participar do processo seletivo desse primeiro semestre de 2025. As inscrições encerram no dia 7 de fevereiro, sexta-feira.

O Programa é um dos principais meios para jovens de baixa renda alcaçarem o ensinor superior, contando com 67 mil vagas nesta etapa, sendo que 50% são destinadas ao Fies Social, que atende estudantes cadastrados no CadÚnico e com renda familiar de até a meio salário mínimo por pessoa.

O que é Fies e como funciona

É um Programa de financiamento para inserir estudantes em universidades privadas que possuam uma avaliação satisfatória no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e que trabalhem com políticas públicas.

O financiamento estudantil é uma das maneiras de começar o ensino superior com um crédito. O governo pagará as parcelas do curso para a instituição de ensino equanto o estudante ainda frequenta a graduação. Depois de um prazo é que as parcelas deverão ser ressarcidas ao Governo, no entanto com um valor menor.

Como se inscrever no Fies

As inscrições acontecem exclusivamente pela internet, através do Fies Seleção, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC).

Para ter acesso ao Fies é necessário ter renda per capta de até três salários mínimos e ter realizado qualquer Enem a partir de 2010, sendo que o candidato deve ter tirado pelo menos 450 nas provas e não ter zerado a redação. Além disso, treineiros não podem participar do Fies.

As notas no Enem são critérios de classificação e seleção no Fies. Candidatos que iniciaram a graduação mas não concluíram serão priorizados.

Para participar do Fies Social, com financiamento integral e cobertura de 100% dos encargos educacionais, é necessário que o candidato conste na base de dados do CadÚnico de 11 de janeiro de 2025.

Resultado

A pré-seleção do Fies será Fiesdivulgada no dia 18 de fevereiro, sendo necessário que o estudante realize as outras etapas do cadastro entre os dias 19 e 21 para que prossiga com a cotratação do financiamento.

Os candidatos que não forem selecionados entram automaticamente na lista de espera de acordo com a classificação. Dos dias 25 de fevereiro a 9 de abril, devem ocorrer novos processos de seleção.

Em 2025, o MEC informou que o Fies contara com mais de 112 mil vagas, sendo 67 mil no primeiro semestre e 45 mil no segundo.