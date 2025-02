Canguru de Matemática 2025 abre inscrições para estudantes de escolas públicas e particulares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Segundo a organização, Pernambuco teve um aumento de 60,9% no Canguru de Matemática, com inscritos subindo de 47.655 em 2023 para 76.655 em 2024

O Concurso Internacional Canguru de Matemática 2025 está com inscrições abertas. Escolas públicas e privadas, além das Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, podem se antecipar e garantir a inscrição para cadastrar estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental I até o 3º ano do Ensino Médio.

O prazo final para inscrições em todo o Brasil é 14 de março de 2025. Segundo a organização, Pernambuco registrou um crescimento significativo de 2023 para 2024, onde o número de participantes aumentou de 60,9%, passando de 47.655 para 76.655 inscritos. O total de medalhistas também cresceu 53,1%, subindo de 4.926 para 7.542.

Em relação às escolas, o número passou de 238 para 403, um crescimento de 69,3%. Na última edição, foram 170 escolas particulares e 233 públicas.

Prova e categorias

A prova será aplicada entre os dias 21 e 26 de março de 2025 e contará com questões que priorizam o raciocínio lógico e as estratégias de resolução de problemas, aproximando a Matemática do cotidiano dos estudantes.

O exame será dividido em seis níveis, com questões organizadas em ordem crescente de dificuldade, abrangendo os graus fácil, médio e difícil. O conteúdo exigido valoriza tanto as habilidades de raciocínio quanto o conhecimento técnico.

Os estudantes com melhor desempenho serão premiados nas categorias ouro, prata, bronze e honra ao mérito, conforme regulamento. Além disso, todos os participantes recebem certificados, e os professores organizadores do Canguru nas escolas também são reconhecidos com certificados e medalhas.

Cristina Diaz, CEO da UPMat Educacional – EdTech responsável pela organização do Concurso Internacional Canguru de Matemática no Brasil –, destaca o sucesso da última edição e a relevância do evento na comunidade internacional.

“O crescimento do número de escolas participantes é um marco que nos enche de orgulho. Esse aumento mantém o Brasil, pelo quarto ano consecutivo, na primeira posição como o país com o maior número de participantes da Comunidade Internacional da Association Kangourou sans Frontières (AKSF). Com isso, os estudantes brasileiros que participam do Canguru representam mais de 20% dos participantes em todo o mundo”.

Aprendizagem

O professor de Raciocínio Lógico e coordenador de Olimpíadas do Colégio Saber Viver, Daniel França, afirma que essas competições de conhecimento acabam sendo uma ruptura do modelo clássico de ensino e aprendizagem.

"Deixa de ser apenas ‘determine o valor de X’ ou ‘qual o valor da hipotenusa’ e passa a exigir a resolução de problemas concretos. O aluno consegue se ver no problema, pois ele se torna uma questão mais real", destacou.

"As olimpíadas de Matemática, por exemplo, transformam a relação dos alunos com a disciplina e os aproximam ainda mais dela. Muitas vezes, eles deixam de focar apenas em álgebra e geometria e passam a explorar um terceiro viés da Matemática: o raciocínio lógico, que nem sempre é trabalhado com tanta eficiência nos modelos educacionais tradicionais", completou o professor do Colégio Saber Viver.

Outro ponto destacado é a criação de um ambiente de competição saudável, divertido e desafiador, permitindo que os participantes desenvolvam suas habilidades de forma positiva.

Para o professor Daniel França, o crescimento no número de inscritos no Concurso Internacional Canguru de Matemática 2025 se deve à valorização do raciocínio lógico. Ao trazer estratégias para a resolução de problemas práticos e claros, a competição gera um maior engajamento por parte dos estudantes.

Sobre a preparação para essas provas, o professor de Matemática destaca algumas dicas para minimizar a pressão e a ansiedade dos alunos, reforçando que o foco deve estar na aprendizagem, e não apenas no resultado.

"É fundamental que o aluno enxergue as olimpíadas como uma experiência de aprendizado e crescimento, e não apenas como uma disputa entre ganhar ou perder. A preparação deve ser equilibrada, com uma rotina de estudos e uma carga de repetição, pois muitas questões seguem padrões semelhantes. Para lidar melhor com a pressão, é essencial baixar e resolver provas anteriores, familiarizando-se com a linguagem do exame, o que ajuda a controlar a ansiedade", explicou França.