Avaliação de Fluência mostra aumento de 39% no número de leitores estudantes em Pernambuco

A Avaliação de Fluência Somativa, realizada com alunos do 2º ano do ensino fundamental da rede pública, revelou um aumento de 39% no número de leitores em Pernambuco.

O percentual de estudantes leitores, que abrange tanto iniciantes quanto fluentes, obteve um crescimento de 10 pontos percentuais em 2024, atingindo 60%. Este é o maior índice já alcançado desde o início da avaliação, em 2019. Em 2023, o índice era de 50%.

A Avaliação de Fluência Somativa visa verificar a capacidade do estudante de ler palavras, pseudopalavras e textos voltados à sua etapa escolar de forma fluida e no ritmo adequado. Nesse modelo de avaliação, geralmente aplicado nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança realiza uma leitura para um professor ou uma professora e tem o seu desempenho associado a um Perfil de Leitor.

Em 2024, a participação na avaliação alcançou 93,7%, um recorde, conforme informado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE), que divulgou os resultados nesta terça-feira (11).

Os dados foram fornecidos pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF).

Comparativo

Ao comparar os resultados da avaliação diagnóstica (realizada no início do ano) com a avaliação somativa (realizada ao final do ano), o número de crianças leitoras aumentou de 33% para 60% em 2024, representando um crescimento de 27 pontos percentuais – o maior aumento desde o início da série histórica.

“O desempenho na avaliação de fluência leitora de 2024 evidencia avanços significativos na alfabetização dos estudantes, refletindo crescimento nos indicadores positivos ao longo dos anos. A consolidação do Programa Criança Alfabetizada é um fator fundamental para esse progresso, pois não só contribui para a alfabetização, mas também serve como uma ferramenta para diagnosticar desafios na rede e planejar ações eficazes”, afirma Ana Lúcia Barbosa, secretária executiva de Desenvolvimento da Educação.

Programa Criança Alfabetizada

O Programa Criança Alfabetizada tem como objetivo assegurar que todos os estudantes da rede pública sejam alfabetizados até os sete anos de idade, ou seja, até o final do 2º ano do ensino fundamental.

O programa abrange 184 municípios e Fernando de Noronha, impactando a alfabetização de aproximadamente 1,2 milhão de crianças em 6.231 escolas públicas de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Também foca na formação continuada de 20.365 professores ao longo de cinco anos de atuação.

Em 2024, o programa beneficiou cerca de 650 mil crianças pernambucanas, matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Além disso, o número de bolsistas foi ampliado, passando de 368 para 1.250, incluindo professores da educação infantil, formadores de matemática e língua portuguesa, e alfabetizadores indígenas e quilombolas.

Segundo a SEE-PE, o valor das bolsas também foi reajustado, de R$ 500 para R$ 800. "Como resultado dos investimentos contínuos na educação das crianças nos anos iniciais, Pernambuco se destacou no ranking nacional de alfabetização, subindo de 28% (em 2022) para 59% (em 2023) de crianças alfabetizadas", destacou a pasta.

Os dados foram apresentados no 1º Relatório do Indicador Criança Alfabetizada, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) em maio de 2024.