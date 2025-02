Qualidade do ar nas salas de aula impacta aprendizado e saúde de alunos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que 9 em cada 10 pessoas respiram ar com níveis elevados de poluentes, um problema que se agrava em períodos de calor intenso e seca, comuns no Brasil.

Em ambientes escolares, a falta de ventilação adequada faz com que a concentração de dióxido de carbono (CO²) ultrapasse os limites recomendados, prejudicando a concentração dos alunos e facilitando a propagação de doenças respiratórias, como gripes e alergias.

Com a volta às aulas, a qualidade do ar interno nas escolas volta a ser um tema crucial para pais, alunos e educadores.

Impactos na saúde e no aprendizado

A Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA), por meio do Departamento de Qualidade do Ar Interno (Qualindoor), reforça que a baixa renovação do ar em salas de aula impacta diretamente a capacidade cognitiva de alunos e professores.

Um adulto respira, em média, 10 mil litros de ar por dia e passa cerca de 90% do tempo em ambientes fechados, o que torna essencial garantir a qualidade do ar interno.

Segundo uma pesquisa da Universidade Técnica da Dinamarca, estudantes expostos a ambientes bem ventilados apresentam um ganho de desempenho de até 14,5%. Isso significa que podem aprender em seis anos o que levariam sete em locais com má qualidade do ar.

"A qualidade do ar interno impacta a saúde de todos a curto, médio e longo prazo. Em ambientes de ensino, isso é especialmente crítico devido ao adensamento de pessoas", explica o presidente do Qualindoor, Arthur Aikawa.

Ar-condicionado e ventilação: aliados com cuidados necessários

Muitas escolas utilizam aparelhos de ar-condicionado do tipo split, que garantem conforto térmico, mas podem comprometer a qualidade do ar se não forem combinados com sistemas de filtragem e renovação adequados.

"A maioria dos equipamentos instalados em escolas brasileiras não possui filtragem eficiente nem renovação de ar, o que pode gerar ambientes saturados e aumentar a disseminação de vírus e bactérias", alerta o engenheiro Leonardo Cozac, membro do Qualindoor.

Especialistas recomendam a instalação de sistemas de renovação mecânica do ar, que filtram partículas e mantêm os níveis adequados de CO².

"Qualquer sala de aula, climatizada ou não, deve ser bem ventilada para garantir a renovação do ar interno", reforça Cozac.

Em períodos de clima extremo ou quando o ar atmosférico está poluído, como em épocas de seca e queimadas, a ventilação natural pode ser insuficiente.

Pais devem cobrar medidas das escolas

Apesar de normas como a Lei Federal 13.589/18, a NBR 17.037 e a Portaria 3.523/98 regulamentarem a qualidade do ar interno, muitas escolas ainda não seguem as diretrizes adequadas.

"Não é normal que crianças voltem para casa diariamente com sintomas de viroses e alergias. Isso pode estar diretamente ligado à má qualidade do ar na escola", afirma Cozac.

Assim como cobram infraestrutura adequada e segurança, os pais devem questionar as escolas sobre as medidas adotadas para garantir um ambiente saudável.

“Investir em sistemas de ventilação eficientes não é apenas uma questão de saúde, mas também de desempenho acadêmico e bem-estar", destaca Arthur Aikawa.