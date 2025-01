Como preparar crianças autistas para a volta às aulas: dicas práticas e essenciais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A volta às aulas é um momento importante, especialmente para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Segundo o Ministério da Educação, cerca de 630 mil estudantes com autismo estão matriculados no sistema escolar brasileiro, sendo aproximadamente 200 mil em escolas regulares.

Essa realidade reforça a importância de estratégias eficazes para um retorno às aulas tranquilo e produtivo.

Especialistas apontam que o planejamento adequado começa com a compreensão das necessidades individuais de cada aluno.

“É importante que as escolas contemplem uma estrutura que possibilite aos alunos com autismo um ambiente mais acolhedor, com horários flexíveis, espaços tranquilos e uma comunicação clara, evitando sobrecargas sensoriais”, explica a psicopedagoga Roberta Cassará Scalzaretto, especialista na formação de professores e com experiência no atendimento a crianças com necessidades educacionais específicas.

Apoio multidisciplinar

O suporte emocional e o acompanhamento especializado são fundamentais para o bem-estar e o desenvolvimento de crianças com TEA. Psicólogos, psicopedagogos e terapeutas ocupacionais podem atuar no planejamento de intervenções voltadas ao desenvolvimento social e emocional.

Além disso, a presença de cuidadores capacitados pode ser um diferencial. De acordo com Jéssica Ramalho, diretora da rede Acuidar, cuidadores podem auxiliar as crianças na adaptação da nova rotina.

“O cuidador pode ajudar a criança a organizar sua rotina, aliviar a ansiedade e até acompanhar o aluno nas aulas, sempre que a escola permitir essa interação”, comenta. O papel do cuidador vai além do apoio acadêmico, sendo vital na preparação psicológica da criança para a rotina escolar, promovendo mais autonomia e confiança.