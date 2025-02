Governo do Estado e UPE anunciam nova sede da Faculdade de Odontologia de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A inauguração das novas instalações da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP-UPE) ocorre nesta segunda-feira (24), às 11h. A nova sede vai unir as atividades teóricas e práticas em um mesmo espaço.

A estrutura da FOP-UPE será transferida para a Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 80, próximo às unidades de educação e educação e saúde do campus Santo Amaro.

“A entrega das novas instalações da Faculdade de Odontologia de Pernambuco é uma grande conquista para a comunidade acadêmica da Universidade de Pernambuco”, ressaltou a Profª Socorro Cavalcanti, Reitora da UPE.

As novas instalações oferecem, em um terreno de 8.073 m2, 37 consultórios clínicos divididos entre graduação e pós-graduação, seis laboratórios diversos, dois auditórios com 75 lugares, Centro de Estudo Antropologia Forense, salas de aula para graduação e pós-graduação, além de espaço de convivência.

“Com atuação nos laboratórios, salas de aula, bibliotecas e clínicas, conseguiremos manter a qualidade no ensino, reforçando o nosso compromisso de melhor faculdade estadual de Odontologia do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país”, pontuou a Profª Priscila Prosini, Diretora da FOP-UPE.

Além de melhorar a educação dos estudantes, com as novas instalações, a FOP prestará amplo e gratuito atendimento à população através do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo procedimentos de prevenção odontológica e de clínica geral (restaurações, limpeza, etc).

Já na atenção secundária, serão realizados atendimentos especializados de Odontopediatria, Hebiatria, Ortodontia, Endodontia, Periodontia, Reabilitação Bucal, Patologia, PNE (pacientes com necessidades especiais) e Cirurgia ambulatorial.

O espaço também abrigará quatro laboratórios do curso de Terapia Ocupacional do Instituto de Ciências Biológicas (ICB-UPE), equipados para a formação dos estudantes e o desenvolvimento de novas pesquisas.

A transferência da FOP teve um investimento de R$10 milhões e é uma ação conjunta do Governo do Estado de Pernambuco, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI) e da Universidade de Pernambuco (UPE).

