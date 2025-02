ONANO 2025: Olimpíada Nacional de Nanotecnologia abre inscrições gratuitas em março

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com objetivo de incentivar o aprendizado e a divulgação da nanociência e nanotecnologia entre alunos do ensino fundamental, médio e técnico de todo o Brasil, a segunda edição da Olimpíada Nacional de Nanotecnologia (ONANO) abrirá as inscrições no dia 10 de março.

Totalmente gratuita e realizada de forma online, a Olimpíada é organizada pela Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com a colaboração do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O evento abrange alunos e docentes de todo o país, tanto da rede pública quanto da privada. A primeira edição da ONANO, obteve cerca de 6.100 inscrições e premiou 469 estudantes.

Como participar da competição?

Para participar do projeto não é necessário ter conhecimentos prévios em nanotecnologia. Os inscritos terão acesso a um percurso de aprendizado exclusivo, que abrange aulas preparatórias conduzidas pelo Prof. Delmárcio Gomes, especialista em ensino e divulgação da nanociência.

Além disso, haverá também materiais didáticos disponíveis, como os NanoBOOKS, que condensam o conteúdo de cada módulo dessa trilha de aprendizado, além das questões e gabaritos da edição anterior como material de apoio aos estudos.

O que vai cair nas provas?

As perguntas da olimpíada se basearão nos conceitos já estudados pelos alunos em matérias como Ciências (para o ensino fundamental) e Química, Física, Biologia e Matemática (para o ensino médio e técnico). Para apoiar a preparação, serão disponibilizados simulados que replicam o formato das provas da olimpíada, permitindo que os participantes pratiquem e se familiarizem com o estilo das questões.

Professores também são encorajados a se inscrever, aproveitando benefícios especiais, que incluem cursos de capacitação online voltados para o ensino da nanotecnologia, transmissões ao vivo com especialistas e acesso a materiais didáticos e planos de aula.

Para mais informações e inscrições, acesse o site oficial da ONANO: onanobrasil.com.br.