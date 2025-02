Senac PE oferece 205 vagas gratuitas em nove cursos a distância

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Senac Pernambuco está ofertando 205 vagas gratuitas na modalidade a distância (EAD), em seis cursos técnicos e em três de qualificação profissional no Estado.

As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e são destinadas a pessoas de baixa renda que desejam se qualificar profissionalmente.

As vagas para os cursos técnicos estão distribuídas da seguinte forma: Técnico em Guia de Turismo (25 vagas); Técnico em Logística (20 vagas); Técnico em Óptica (20 vagas); Técnico em Administração (20 vagas); Técnico em Recursos Humanos (20 vagas); e Técnico em Meio Ambiente (20 vagas). As inscrições seguem até as 17h do dia 14 de março ou até se esgotarem as vagas. Os cursos técnicos em Guia de Turismo e Óptica contarão com atividades práticas obrigatórias, com saída a partir de Serra Talhada e Recife, respectivamente.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.ead.senac.br/gratuito.

Quem pode concorrer?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter a idade mínima correspondente ao curso escolhido, ter renda mensal não superior a dois salários mínimos federais per capita e ter concluído o ensino médio ou estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio.

Além disso, o candidato só poderá concorrer a uma vaga por CPF e não pode estar matriculado no curso que pretende realizar a inscrição.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 9 de abril, até as 18h, no site do Senac EAD. Já o início das aulas está previsto para o dia 28 de abril.

Cursos Livres

Além dos cursos técnicos, o Senac Pernambuco também está ofertando vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional, nos segmentos de Saúde e Turismo, na modalidade a distância. As vagas estão distribuídas entre três cursos: Agente de Viagens (40 vagas); Organizador de Eventos (20 vagas); e Vendedor de Produtos e Serviços Ópticos (20 vagas).

As inscrições podem ser feitas até o esgotamento das vagas no site do Senac EAD. O início das aulas será no dia 10 de março.