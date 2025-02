CESAR School lança grupo de pesquisa para explorar o impacto da IA na educação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A CESAR School lançou o grupo de pesquisa AI-ED (Inteligência Artificial na Educação), um núcleo inovador sediado na pós-graduação, voltado para o estudo, desenvolvimento e aplicação de tecnologias de IA no contexto educacional.

O grupo de AI-ED está aberto à colaboração de pesquisadores renomados, alunos de pós-graduação da instituição, pesquisadores associados e pós-doutorandos selecionados. Os interessados podem consultar o edital disponível no link bit.ly/aied-edital20251 e no site bit.ly/aied-site.

Sob a liderança do professor Silvio Meira, o grupo conta, em sua formação inicial, com a participação dos professores Alexandre Schneider (ex-secretário de Educação de Pernambuco), André Neves, Rafael Ferreira Mello e Tanci Simões como founding fellows.

"Nossa principal inquietação foi lidar com os impactos da Inteligência Artificial, especialmente a Generativa, na educação, no futuro do trabalho, no upskilling e reskilling e, obviamente, para isso precisaríamos de olhares atentos para a aprendizagem, para as estratégias avaliativas e para novos jeitos de ensinar e aprender", afirmou Tanci Simões sobre a criação do centro de pesquisa focado nos avanços significativos na interseção entre IA e educação.

Diferenciais na formação do grupo

Em entrevista a coluna Enem e Educação, a professora de pós-graduação da CESAR School destacou que uma das principais diferenciais na formação desse grupo de pesquisa, é o fato de receber professores da educação básica e do ensino superior, além de profissionais diversos que também são altamente qualificados.

"Então, não é apenas uma seleção para pós-doutorandos; é um grupo de pesquisa que está aberto à colaboração com outros perfis também, e que irão trabalhar na modalidade de pesquisadores associados. esse é um grupo de pesquisa voltado a quem deseja gerar resultados reais, sem hype, sem torpor e com rigor científico", pontuou Tanci Simões.

Impactos na Educação

Segundo o ex-secretário de Educação de Pernambuco, Alexandre Schneider, há uma preocupação com o impacto da Inteligência Artificial na educação, especialmente no efeito de fora para dentro — ou seja, a IA está provocando transformações em diversas áreas, e a educação não será exceção.

"Nós vamos ter que preparar as pessoas para esse novo mundo e, por outro lado, também chegará o momento em que a inteligência artificial 'invadirá' a educação — o que, de certa forma, já está acontecendo. Já vemos relatos de estudantes, tanto do ensino básico quanto do ensino superior, que utilizam a IA em suas atividades diárias", afirmou Schneider.

A formação de um grupo interdisciplinar surge não apenas para estudar o uso instrumental da IA, mas também para refletir sobre como as pessoas aprendem e de que forma essa tecnologia pode potencializar o aprendizado. Apesar das discussões sobre o uso técnico dessas ferramentas do futuro, ainda há uma grande resistência em relação às suas áreas de aplicação.

"A grande questão é que toda nova tecnologia, quando surge, assusta um pouco a sociedade. Foi assim com a televisão, a internet e tantas outras inovações. No caso da inteligência artificial, a mudança é muito mais radical, o que gera ainda mais preocupação, especialmente no meio educacional", destacou Schneider em entrevista à coluna Enem e Educação.

O grupo de pesquisa AI-ED da CESAR School tem como um dos objetivos também entender que o professor é uma parte muito importante desse processo. Por isso, parte das pesquisas serão direcionadas a como os docentes podem usar essa tecnologia a seu favor.

Processo de Inscrição



Os interessados em ingressar no programa devem seguir um processo estruturado de inscrição. O primeiro passo é a preparação da documentação, que inclui uma carta de apresentação, na qual o candidato deve descrever seus motivos para participar do programa e como essa experiência contribuirá para seus objetivos profissionais, além de indicar o pesquisador do grupo com quem deseja trabalhar.

Também é necessário enviar um currículo atualizado, destacando formação acadêmica, experiências profissionais, publicações e outras realizações relevantes, além de uma proposta de pesquisa, detalhando objetivos, metodologia, cronograma e relevância da investigação.

Além disso, são exigidas duas cartas de recomendação de profissionais ou acadêmicos que possam atestar as qualificações e o potencial do candidato.

Após reunir todos os documentos em formato PDF, o candidato deve enviá-los para o e-mail da Secretaria de Pós-Graduação da CESAR School (research@cesar.org.br), utilizando como assunto: "Grupo de Pesquisa em Inteligência Artificial na Educação da CESAR School - [Nome do Candidato]".

Avaliação e Seleção



O processo seletivo será conduzido pela equipe de pesquisa, em conjunto com o pesquisador indicado na carta de apresentação, e envolverá três etapas. A primeira é a análise documental, na qual será verificada a conformidade dos documentos submetidos com os critérios estabelecidos.

Em seguida, será feita a avaliação da proposta de pesquisa, considerando sua relevância, originalidade e viabilidade em relação às linhas de pesquisa do grupo.

Por fim, os candidatos pré-selecionados serão convidados para uma entrevista com o comitê de seleção, na qual discutirão sua proposta e alinhamento com o grupo de pesquisa.