Encceja: instituto oferece 250 bolsas para curso preparatório online

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos abandonaram os estudos antes de concluir a educação básica no Brasil.

Entre os principais motivos estão a necessidade de trabalhar (no caso dos homens) e a gravidez ou responsabilidades domésticas (no caso das mulheres).

O Instituto Cyrela, responsável pela política de Responsabilidade Social da Cyrela, em parceria com a plataforma de ensino online Descomplica, está oferecendo 250 bolsas de estudo para um curso preparatório voltado ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

As inscrições estão abertas até o dia 18 de março, e a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à educação e auxiliar aqueles que desejam obter a certificação do ensino fundamental ou médio. A prova nacional está marcada para agosto de 2025.

Curso preparatório

O curso preparatório conta com mais de 200 aulas, cobrindo todos os conteúdos exigidos no Encceja. As aulas estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que os alunos estudem no seu próprio ritmo e de acordo com sua disponibilidade.

“Nosso objetivo é proporcionar uma oportunidade para aqueles que não tiveram como concluir seus estudos na idade adequada. Acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas e abrir portas para novas oportunidades”, afirma Débora Costa Galvão, gerente de Responsabilidade Social do Instituto Cyrela.

Como se inscrever

Para se inscrever no programa, é necessário ter 18 anos ou mais, ser alfabetizado e não ter concluído o ensino fundamental ou médio na idade adequada. Além disso, os candidatos precisam ter acesso à internet para acompanhar as aulas.

As inscrições podem ser feitas até 18 de março por meio de formulário online.