Senac PE oferece palestra gratuita sobre Inteligência Artificial na educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento gratuito no Recife discute como a Inteligência Artificial pode revolucionar o ensino e a aprendizagem

Nesta quinta-feira (13), o Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) do Senac Pernambuco promove a palestra "Inteligência Artificial para Educação: Melhores Práticas", um evento gratuito que discutirá o impacto e as possibilidades da IA no ensino e na aprendizagem.

A atividade, que acontece às 19h no auditório do ICT, é voltada para professores, gestores educacionais, estudantes de licenciatura e demais interessados no tema.

Inteligência artificial na educação

A palestra será ministrada pelo professor Marcos de Andrade, especialista em Inteligência Artificial e engenheiro de prompts da Pembroke Collins (EUA). Com formação em Letras, Processos Escolares e mestrado em Educação, Marcos destacará como a IA pode personalizar experiências de aprendizado, otimizar processos e aprimorar práticas pedagógicas.

"A Inteligência Artificial já está transformando diversas áreas do conhecimento e do mercado, e a educação não é exceção", afirma o palestrante. O evento será uma oportunidade para os participantes entenderem como a tecnologia pode ser uma aliada no desenvolvimento de metodologias inovadoras e eficientes.

Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente pelo site. O ICT do Senac PE está localizado na Rua do Apolo, 235, no Recife Antigo.