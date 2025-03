Projeto Pré-Vestibular Gradação abre inscrições para novos estudantes em 2025; veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Projeto Gradação, curso pré-acadêmico da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), está com inscrições abertas para novos estudantes.

As aulas são totalmente gratuitas e ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 18h (Turma Semanal), e aos sábados, das 9h às 16h (Turma de Sábado). As vagas são limitadas a 150 participantes.

A iniciativa começou em 2018, quando um grupo de estudantes do curso de Ciências Biológicas da UFPE sugeriu a criação de um curso pré-vestibular gratuito voltado para estudantes que não tiveram a oportunidade de desenvolver suas capacidades de aprendizagem nos padrões exigidos para garantir o ingresso ao ensino superior.

"Os professores são todos voluntários, alguns são alunos egressos do próprio projeto e que entraram na universidade federal, e outros são colegas meus da universidade, totalizando uma equipe com 26 professores neste ano", explicou o professor José Luis Simões, coordenador geral do Projeto Gradação.

Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de março, exclusivamente pelo formulário contido no Instagram do Projeto: @gradacao.

Inclusão e cidadania

O Projeto Gradação, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc), é um curso pré-acadêmico que busca promover inclusão e cidadania, com foco em estudantes da rede pública de ensino, sendo também o primeiro pré-vestibular gratuito voltado para surdos e pessoas com deficiência visual.

“Nós temos um impacto muito positivo na trajetória dos ex-alunos do Gradação, e nossa taxa de aprovação é bastante expressiva. Entre aqueles que permanecem conosco até o final do curso, cerca de 80% são aprovados. Infelizmente, sabemos que muitos desistem ao longo do caminho, principalmente por dificuldades financeiras. A falta de recursos para transporte, por exemplo, é um dos principais desafios enfrentados pelos estudantes”, afirmou José Luis.

Apesar das barreiras, a jovem Taina Dandara, de 18 anos, enxergou no Projeto Gradação a chance de ingressar no ensino superior e transformar seu sonho em realidade. Após participar do curso preparatório no ano passado, ela foi aprovada no processo seletivo e hoje é estudante de Ciências do Consumo na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

"Foi uma ótima experiência para mim. Além dos simulados que ajudaram muito nessa preparação, o projeto tem uma equipe pedagógica que nos ajudou nesse período de mudanças do novo ensino médio. Então era muito importante estar no cursinho para podemos reforçar os estudos, mas também para sermos ouvidos", contou Dandara.