Estudantes pernambucanos conquistam quatro prêmios no Festival SESI de Robótica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As equipes pernambucanas premiadas no Festival SESI de Robótica foram: Space Tech (SESI Paulista), Rev Atom (SESI Ibura) e Unity Sunset (SESI Escada)

A 7ª edição do Festival SESI de Robótica, realizada em Brasília de 12 a 15 de março, contou com a participação de seis equipes pernambucanas. Três delas se destacaram na modalidade FIRST Tech Challenge (FTC), conquistando quatro prêmios para Pernambuco.

As equipes premiadas foram Space Tech (SESI Paulista), Rev Atom (SESI Ibura) e Unity Sunset (SESI Escada).

"Foi uma experiência incrível, não só para mim, mas para todos os meus colegas. Nos esforçamos muito e nos dedicamos bastante para alcançar bons resultados. Pudemos ver o reflexo de tudo o que trabalhamos nesta temporada e agora estamos colhendo esses frutos", celebrou Julia Emanuely, integrante da Unity Sunset, do SESI Escada.

A equipe da estudante foi um dos destaques da competição, conquistando o prêmio de "Aliança Finalista", após uma disputa acirrada na grande final pelo acesso ao mundial da FIRST Tech Challenge (FTC). Além disso, também garantiu o 1º lugar no Prêmio "Pensamento Criativo", que reconhece quem melhor demonstrou aos juízes o processo de engenharia desenvolvido ao longo da temporada.

Mais do que as premiações, Julia Emanuely destacou que a experiência de participar do festival teve um impacto significativo no desenvolvimento pessoal da equipe, além de aprimorar habilidades relacionadas à gestão de pessoas e resolução de conflitos.

Apesar de não terem chegado à final da FTC, a equipe Unity Sunset vai competir em um Open Internacional. "Estamos agora só aguardando uma confirmação para que possamos escolher o país onde vamos competir. Essa conquista incrível também", disse a estudante do SESI Escada.

Categorias

O festival reuniu 270 equipes, compostas por mais de 2.500 estudantes de 24 estados brasileiros, que competiram nas categorias FIRST Tech Challenge (FTC), FIRST Lego League (FLL), FIRST Robotics Competition (FRC) e F1 in Schools.

a equipe Space Tech levou para casa o 2º lugar no Prêmio Inovação, concedido à equipe cujo design do robô se destacou pela criatividade e inovação. A Rev Atom, por sua vez, conquistou o 2º lugar no Prêmio Conexão, por promover de forma exemplar o ensino STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) e disseminar os valores da FIRST em sua comunidade.

Na modalidade FIRST Tech Challenge (FTC), estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio constroem robôs de até 19 kg, utilizando um kit de peças reutilizáveis com tecnologia Android.

Os robôs podem ser programados em diferentes níveis de linguagem baseada em Java e devem cumprir desafios estratégicos, como transportar blocos dentro de uma arena. Além disso, os competidores desenvolvem um portfólio de engenharia, documentando o processo de desenvolvimento e funcionamento de seus projetos.

Para a superintendente do SESI-PE, Claudia Cartaxo, a participação no festival vai além da competição: B“Participar da etapa nacional é extremamente significativo e, a cada ano, vemos nossas equipes conquistarem ainda mais espaço nas modalidades. Além da importância da competição para o futuro dos nossos estudantes no mercado de trabalho e na ciência e tecnologia, o Festival de Robótica desperta sentimentos, valores e habilidades fundamentais para a vida de cada um.”