Sebrae promove Startup Day com foco na juventude e na educação inovadora

O Sebrae promove, simultaneamente em todo o país, a 11ª edição do Startup Day, um evento voltado para a inovação e o empreendedorismo. Neste sábado (22), cerca de 200 cidades sediarão a iniciativa. Em Pernambuco, a mobilização cresceu e, em vez de sete, acontecerá em nove municípios, abrangendo localidades do Litoral ao Sertão.

Nesta edição estadual, o eixo temático será Educação Inovadora. O analista do Sebrae/PE, Danilo Lopez, explicou que essa abordagem ganhou destaque no Startup Day por reconhecerem que o ecossistema de inovação tem suas raízes na escola.

“Ele é uma cultura, um jeito de ser, igual ao empreendedorismo, por isso faz tanto sentido falar nele em associação com a inovação. Queremos que o público jovem se identifique e aprenda, desde os primeiros passos, o que é uma startup, como isso faz parte da vida e o impacto no futuro profissional, o que fazer e aprender para entender mais sobre o assunto. O ecossistema de inovação só se mantém se fomentarmos a juventude com a inovação. Porque eles serão os futuros CEOs, colaboradores e empreendedores”, detalhou Lopez.

Programação

Na programação, está garantida a oferta de itens de educação mais atrelados ao movimento Startup Way, a exemplo de dinâmicas sobre design thinking e o Lean Canvas, ferramenta que auxilia a transpor as ideias para o papel.

O público ainda terá acesso a orientações sobre pitch, para ajudar o pessoal a se colocar no mercado, captar recursos e se vender, vender seu projeto e/ou captar um parceiro.

“Usaremos metodologias novas este ano. Em um dos municípios do Sertão, traremos o mundo geek como ferramenta de educação. Na oficina poderemos falar sobre física usando personagens das histórias em quadrinhos. Também trabalharemos quais são os códigos para conversar com os nativos digitais e as ferramentas para uma nova educação”, ressaltou Danilo Lopez.

O especialista ressalta ainda que empreendedorismo e inovação, a partir de agora, não são mais falados de forma segmentada, estão atrelados. Ter acesso às dinâmicas também ajuda as pessoas a entender que inovação não significa apenas tecnologia. Diz respeito também a novos modos de fazer, de modelos de negócios, melhorias de produtos ou serviços e até na eficiência e muito mais.

Habilidades e competências

Voltando aos bancos escolares, Danilo Lopez aponta que desenvolver habilidades e competências socioemocionais dos estudantes é, hoje, a maior inovação que existe em termos na área. No entanto, segue sendo necessário adensar em outras ferramentas. Ele exemplifica com o impacto da inteligência artificial dentro da educação.

“Este é outro desafio: fazer o melhor uso dela para o bem e não para tentar estudar menos. Levar a IA a aprender conosco a evoluir e a nos ajudar nas práticas que têm menos entrega de aprendizado, digamos”, enfatizou.

Ainda sobre as vantagens das medidas, o analista do Sebrae/PE explicou que inserir inovação dentro da educação é positivo por permitir que o aluno deguste o que é possível no futuro profissional dele.

“São realidades que podem não acontecer, mas ele vai degustar um pouco do que é realidade virtual, sobre metaversos, inteligência artificial, e vai começar a entender que, lá na frente, se no meu futuro profissional algo assim aparecer, não vai ser um susto. São ferramentas, e não há mais como descolar educação e inovação”, afirmou.

Inscrições para o Startup Day

As inscrições para o Startup Day estão abertas, são gratuitas e devem ser feitas pelo link sebrae.com.br/pernambuco.

De acordo com a organização, a expectativa é que o evento contabilize pelo menos 3 mil participantes este ano, superando a marca de 2,3 mil pessoas inscritas na edição passada.

Recife, Carpina, Nazaré da Mata, Água Preta, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Petrolina e Araripina são as cidades que receberão as atividades em 2025.

A estrutura será organizada em quatro grandes áreas. Na Arena do Conhecimento, ocorrerão palestras com os principais nomes do ecossistema de inovação e empreendedorismo, enquanto a Vitrine de Negócios receberá exposições com startups e instituições parceiras do Sebrae Pernambuco.

A Central de Matchmaking e Conexões será um lounge exclusivo para investidores, mentores e outros atores-chave terem conversas estratégicas com os participantes.

Já as Salas de Oficinas e Palestras receberão atividades diversificadas com temáticas como Marketing e Vendas, ESG, Governos e Políticas Públicas, Tecnologia e Produto, Bioeconomia/Biotecnologia, Inteligência Artificial e Hardware e Educação Inovadora.