Fred Amancio encerra gestão na Educação do Recife e assume cargo de liderança na Motriz

A instituição com sede em São Paulo, apoia secretarias em várias regiões do Brasil para fortalecer políticas e serviços educacionais de qualidade

O secretário de Educação do Recife, Fred Amancio, encerra seu mandato à frente da pasta no final de março para assumir o cargo de Diretor de Parcerias Institucionais da organização sem fins lucrativos Motriz.

A instituição, de caráter suprapartidário, e com sede em São Paulo, atua junto às secretarias estaduais e municipais — incluindo a do Recife — de diferentes regiões do Brasil, com o objetivo de impulsionar políticas e serviços públicos mais equitativos e de qualidade no setor da Educação.

Em entrevista à coluna Enem e Educação, nesta quarta-feira (19), Fred Amancio explicou que já vinha trabalhando com a ideia de se envolver em novos projetos, sem se desligar completamente da área de Educação e gestão pública, desde 2019, quando ainda era titular da Secretaria de Educação de Pernambuco, na gestão do ex-governador Paulo Câmara.

No entanto, os planos mudaram quando, ao ser convidado pelo prefeito João Campos para auxiliar na construção de seu plano de governo, ainda durante a campanha de 2020, Fred Amancio acabou aceitando o convite para assumir a Secretaria de Educação no ano seguinte.

"Eu realmente tinha o plano de cumprir o ciclo como secretário. Este ano, estou concluindo meu 17º ano como secretário de alguma pasta, sendo que, no setor da Educação, estou entrando no meu 11º ano. Foram seis anos no Estado e quatro anos na Prefeitura do Recife, o que não é algo, digamos assim, comum no setor público" comentou.

Auditor Fiscal do Tesouro Estadual há, Fred Amancio ocupou diversos cargos na Secretaria da Fazenda, incluindo diretor de legislação e tributação. Também atuou como secretário executivo de Saúde, secretário de Saúde do Estado, vice-presidente do Complexo Industrial Portuário, presidente de Suape e secretário de Desenvolvimento (2012), além de secretário de Planejamento e Gestão.

Período de transição

O convite feito pela diretora-executiva da Motriz, Joice Toyota, foi aceito no final do ano passado, quando ficou acordado que haveria um período de transição até Fred Amancio passar a titularidade da pasta para a atual secretária adjunta, Cecília Cruz.

O cargo ocupado hoje por ela, inclusive, não existia anteriormente e foi criado justamente para facilitar a integração com a equipe da Secretaria de Educação do Recife.

Questionado pela coluna Enem e Educação sobre os projetos prioritários trabalhados durante o período de transição para a nova titular, Amancio explicou que, desde que assumiu a pasta, os planejamentos estratégicos não são pensados apenas para uma gestão, mas incluem ações e metas previstas para os próximos anos, como os avanços na alfabetização na idade certa por exemplo.

"O Recife tinha resultados muito ruins na alfabetização na idade certa, mas desenhamos o programa Primeiras Letras, desde sua implementação com novas ferramentas de avaliação, onde nasceu o SAERE, e outras séries de estratégias ao longo dos primeiros quatro anos. Mas o programa segue, e agora o Recife deu um salto importante; estamos no sexto lugar entre as capitais, mas sabemos que há muito o que fazer", destacou o secretário municipal.

"E o que estamos fazendo agora é a revisão desse planejamento estratégico, mas as prioridades estabelecidas pelo prefeito continuam as mesmas: expansão da rede de tempo integral nos Anos Finais, melhoria da alfabetização na idade certa e ampliação das vagas de creche — antes, a meta era duplicar, e agora é triplicar o número de vagas. Nós vamos seguir com isso e temos uma série de ações para os próximos quatro anos", declarou.

Uma dessas iniciativas é o projeto Escola Prioritária que buscará dar atenção especial , por meio de uma série de ações e investimentos, nas escolas que apresentam indíces de desempenho bem abaixo do que se espera de um ensino de qualidade.

Parcerias Institucionais

Na nova fase que será iniciada após a saída oficial do comando da Secretaria de Educação do Recife, Fred Amancio ficará responsável pelos relacionamentos institucionais e filantrópicos da Motriz, contribuindo transversalmente para a implementação de seus programas.

"Vou continuar para a educação pública. Dentro da Motriz também há projetos para o fortalecimento da gestão público, como o Fortalecer, que busca melhorar o processo de seleção de lideranças. Só para citar um exemplo, o Fortalecer trabalhou com a Secretaria de Saúde do Recife. O novo processo de seleção dos gerentes gerais dos distritos sanitários da cidade, foi desenhado com apoio da Motriz", explicou Amancio.