Professor Heleno Araújo recebe título de Doutor Honoris Causa da UFPE

Com uma trajetória de defesa da educação pública e dos direitos dos trabalhadores da educação, o professor Heleno Manoel Araújo recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na última segunda-feira (17).

A cerimônia foi presidida pelo reitor Alfredo Gomes e aconteceu na Concha Acústica Paulo Freire, no Campus Recife, e contou com a participação de entidades sindicais ligadas à educação, além de autoridades acadêmicas e políticas.

Cerimônia

A solenidade teve início com uma apresentação do coral do Sindicato dos Professores de Jaboatão dos Guararapes (Sinproja), composto por professores aposentados.

Durante o evento, Heleno Araújo foi agraciado com a Samarra Azul, que simboliza sua área científica, e com o capelo, oficializando o reconhecimento do Título Honorífico pela UFPE. O reitor da universidade realizou a leitura do ato oficia.

Após o recebimento do diploma, o homenageado realizou um discurso em agradecimento.

“Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, companheiras, companheiros, amigos e amigas. Este título eu compreendo não somente como reconhecimento a uma trajetória individual, mas de uma experiência coletiva, de um compromisso político com a educação democrática e inclusiva, que contribua para uma sociedade mais justa. Por essa causa, nos reunimos aqui mais uma vez. Agradeço a cada uma e a cada um de vocês pela presença, pelo companheirismo”, afirmou o professor Heleno Araújo.

“Heleno, nosso grande homenageado, passa a fazer parte de um conjunto de pessoas seleto, onde já estão, por exemplo, Lia de Itamaracá, Nelson Mandela, Paulo Freire e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também são Doutores Honoris Causa da nossa Universidade, com muito orgulho. Mas isso não deve mudar Heleno. Ele não pode fazer diferente. Ele está aqui justamente sendo homenageado, e sendo reconhecido pela história que ele fez ao longo de anos. O doutoramento é em honra a sua trajetória, a sua construção da cidadania, da escola pública, da educação básica e da educação superior”, explicou o reitor da UFPE, Alfredo Gomes.

Ao fim da cerimônia, o grupo cultural Afoxé Oyá Alaxé realizou uma apresentação exaltando a cultura afro-brasileira e celebrando a luta coletiva por uma educação pública de qualidade.

Professor Heleno Araújo

Atual presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e vice-presidente mundial para a América Latina da Internacional da Educação (IE), Heleno Araújo tem um histórico de participação ativa em organizações sindicais e na formulação de políticas educacionais.

Ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), o professor também é membro do Conselho Nacional de Educação (CNE) e teve papel fundamental na organização da Conferência Nacional de Educação (Conae 2024), evento responsável pela elaboração do Plano Nacional de Educação (2024-2034), que segue em tramitação no Congresso Nacional.