TCE-PE abre inscrições para estágio com bolsas de R$ 1,4 mil

Estudantes de 16 cursos podem se inscrever para estágio no TCE-PE com bolsa de R$ 1,4 mil; processo seletivo vai até 10 de abril

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) está com inscrições abertas para um processo seletivo de estágio destinado a estudantes de 16 cursos de graduação.

As vagas são para atuação presencial no TCE-PE e na Escola de Contas Professor Barreto Guimarães (ECPBG), no Recife. As inscrições podem ser feitas até 10 de abril, pelo site do Instituto SUSTENTE, organizador do processo.

Cursos e requisitos

Podem se inscrever estudantes a partir do 4º período dos seguintes cursos:

Administração

Arquitetura

Biblioteconomia

Ciências Contábeis

Tecnologia da Informação

Ciências Econômicas

Ciências Políticas

Design Gráfico

Direito

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Jornalismo

Letras

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Secretariado

Os candidatos devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas e ter até 24 meses de curso restantes.

Processo seletivo

A prova será realizada on-line e abordará questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. A taxa de inscrição é de R$ 50, e o edital completo está disponível no site do Instituto SUSTENTE.

Bolsa e benefícios

Os selecionados terão carga horária de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias. A bolsa-auxílio é de R$ 1.400, além de auxílio transporte.

Cotas

O processo seletivo reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência, 10% para autodeclarados pretos e pardos, 10% para indígenas brasileiros e 1% para candidatos com mais de 60 anos.

Atendimento ao candidato

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800.081.8100 ou (81) 3423.9543, de segunda a sexta, das 9h às 17h, ou pelo e-mail tce2025@sustente.org.br.