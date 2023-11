Cemit lança plano de educação ambiental para prevenir ataques de tubarão em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Programa será lançado no 1º Seminário de Monitoramento de Incidentes com Tubarões em Pernambuco, que começa hoje, no Recife

O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) inicia nesta quinta-feira (9) o 1º Seminário de Monitoramento de Incidentes com Tubarões em Pernambuco. O evento será realizado hoje e amanhã, no auditório do Parque Estadual Dois Irmãos, no Recife.

O evento será marcado pelo lançamento do Plano de Educação Ambiental para Segurança Aquática e Prevenção de Incidentes com Tubarões em Pernambuco (PEAST-PE).

O programa estabelece ações educativas que serão realizadas de forma consistente e perene para que, ao longo do tempo, as pessoas tenham melhor compreensão da biodiversidade marinha.

O Cemit integra a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas).

"O intuito do evento é fomentar o conhecimento técnico-científico e traçar estratégias de monitoramento e prevenção de incidentes com tubarões no Estado. Além disso, faremos uma preparação para, no futuro, sediar o 6º Workshop Internacional sobre Incidentes com Tubarões em Pernambuco”, afirmou a gerente geral de Áreas Costeiras da Semas-PE, Danise Alves

O evento contará com uma palestra de abertura e cinco mesas-redondas compostas por membros efetivos, científicos e convidados do Cemit, além de profissionais de áreas correlatas com a temática dos incidentes, que estarão compartilhando suas pesquisas e experiências, promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo e construtivo. Também será realizada uma plenária para discussão dos compromissos e prioridades de pesquisa e monitoramento de incidentes.



