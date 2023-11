Recife lidera em tiroteios, mas é Jaboatão que teve mais mortes violentas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com o informe do site Fogo Cruzado ao Blog de Jamildo, em outubro houve 162 tiroteios/disparos de arma de fogo na região metropolitana do Recife, segundo relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado. O número se aproxima do acumulado em outubro de 2022, que acumulou 159 registros.

Dos 162 tiroteios mapeados ao longo de outubro, em 97% deles houve mortos e/ou feridos. Ao todo, 184 pessoas foram baleadas no Grande Recife, sendo que 120 delas morreram e 64 ficaram feridas. O número de mortos apresentou ligeiro aumento de 4%, já o de feridos, queda de 16% em comparação com outubro de 2022, quando, dos 191 baleados, 115 morreram e 76 ficaram feridos.

Em comparação com o mês de setembro, que acumulou 164 tiroteios, deixando 175 baleados (sendo 130 mortos e 45 feridos), outubro apresentou estabilidade nos tiroteios, queda de 8% entre os mortos e aumento de 42% entre os feridos.

Entre as datas mais impactadas pela violência armada ao longo de outubro, o dia 27 concentrou o maior número de tiroteios (12 registros) e de mortos (10 vítimas). O dia 25, com seis atingidos, concentrou o maior número de feridos.

O mapa da violência armada nos municípios



Entre os municípios mapeados pelo Instituto Fogo Cruzado, os mais afetados pela violência armada em outubro foram:

Recife: 50 tiroteios, 29 mortos e 30 feridos

Jaboatão dos Guararapes: 38 tiroteios, 33 mortos e 9 feridos

Olinda: 24 tiroteios, 16 mortos e 10 feridos

Cabo de Santo Agostinho: 14 tiroteios, 13 mortos e 2 feridos

Paulista: 9 tiroteios, 8 mortos e 3 feridos

Camaragibe: 7 tiroteios, 5 mortos e 3 feridos

Violência nos Bairros

Entre os bairros, os mais afetados pela violência armada foram:

Muribeca (Jaboatão dos Guararapes): 7 tiroteios, 5 mortos e 2 feridos

Ponte dos Carvalhos (Cabo de Santo Agostinho): 5 tiroteios, 4 mortos e 1 ferido

Varadouro (Olinda): 5 tiroteios, 2 mortos e 2 feridos

Cordeiro (Recife): 5 tiroteios, 4 mortos e 1 ferido

Barra de Jangada (Jaboatão dos Guararapes): 4 tiroteios e 5 mortos

Torrões (Recife): 4 tiroteios e 4 mortos e 2 feridos



Acumulado do ano

Entre janeiro e outubro, houve 1.510 tiroteios/disparos de arma de fogo na região metropolitana do Recife, segundo relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado. Ao todo, 1.714 pessoas foram baleadas neste período: 1.231 morreram e 483 ficaram feridas. Em comparação com o mesmo período de 2022, que concentrou 1.404 tiroteios e 1.622 baleados, sendo 1.079 mortos e 543 feridos, os 10 primeiros meses de 2023 tiveram aumento de 8% nos tiroteios, aumento de 14% nos mortos e queda de 11% nos feridos.



Também Houve quatro casos de homicídios múltiplos na região metropolitana do Recife em outubro, resultando na morte de nove pessoas. Em outubro de 2022, houve seis casos que resultaram na morte de 12 pessoas.