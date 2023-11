Empresa privada terá área VIP de 2500 m² e lucro de R$ 2 milhões com ano novo na praia do Pina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Blog revelou, com ampla repercussão nas redes sociais, o plano da Prefeitura do Recife, na gestão de João Campos (PSB), em repassar para uma empresa privada as comemorações do ano novo na praia do Pina pelos próximos dois anos. A Prefeitura, em nota, disse que a mudança traria economia de recursos.

Segundo a página 27 do termo de referência da Prefeitura, a empresa privada contratada terá um lucro projetado de R$ 2.387.754,68 com os dois eventos.

A empresa privada ainda terá o controle de uma área de 20 mil metros quadrados na praia, sendo que em 2.500 metros quadrados a empresa terá uma área restrita em que poderá cobrar ingressos.

"Área total medindo 20.735 m² (vinte mil setecentos e trinta e cinco metros quadrados), sendo 16.780 m² (dezesseis mil setecentos e oitenta metros quadrados) destinados ao público em geral com entrada gratuita, 2.500 m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) destinados às áreas restritas e 1.455 m² (mil quatrocentos e cinquenta e cinco metros quadrados) destinados às demais estruturas", diz o termo de referência oficial.

A prefeitura se reservou o direito de aprovar previamente os artistas contratados pela empresa privada - Blog Imagem

Segundo o termo de referência oficial da Prefeitura, a empresa privada ainda irá lucrar com "venda/receita da bilheteria dos camarotes, captação de possíveis patrocínios, exploração comercial dos bares e restaurantes, na área da faixa de areia da praia do Pina, próximo ao antigo núcleo de segurança comunitário do Pina".

Como já mencionado, a empresa terá ainda o monopólio da venda de bebidas na área.

Leia Também Prefeitura do Recife diz que economizará ao ceder praia do Pina para iniciativa privada no réveillon; festa segue gratuita

Em cada dia, a empresa terá que colocar pelo menos 3 atrações musicais nacionais para se apresentar. A Prefeitura se reservou o direito de aprovar previamente os artistas contratados pela empresa privada.

"Todas as atrações previstas na programação artística, serão de abrangência e reconhecimento nacional, sendo, no mínimo, 3 (três) atrações para cada dia de evento, que serão

validadas previamente", diz o termo de referência oficial.

Segundo o edital oficial da Prefeitura, a empresa privada deve faturar, pelo menos, R$ 2.250.000,00 com a venda de ingressos para o Ano Novo no Pina.

Documento oficial apresenta a estimativa de lucros com o espaço, caso empresa vença a disputa - Blog Imagem

Fica aberto o espaço para a Prefeitura, caso queira prestar esclarecimentos adicionais.

Veja os esclarecimentos da PCR sobre o Réveillon

"A Prefeitura do Recife esclarece que o modelo de pregão de cessão de uso onerosa adotado para a realização do Réveillon 2023 irá gerar economicidade aos cofres públicos, bem como garantirá a munícipes e turistas o acesso a uma estrutura ainda mais robusta com ordenamento da comercialização de comidas e bebidas com preços que deverão observar os valores de mercado praticados em eventos similares, além de reforço de segurança privada e na oferta de banheiros".

"A exemplo do que acontece em outras capitais do país, o novo modelo visa imprimir ainda maior competitividade a Recife enquanto destino turístico".

"A gestão esclarece ainda que mais de 81% do total da área objeto do contrato é obrigatoriamente destinado ao público em geral com entrada gratuita, garantindo o lazer democrático e acessível a todos que quiserem desfrutar da festa na praia", informou a PCR.