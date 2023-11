Raquel Lyra prestigia filiação de Armando Monteiro ao Podemos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) esteve presente na filiação do ex-senador Armando Monteiro Neto ao Podemos, em cerimônia realizada em um hotel na praia do Pina, no Recife, na última segunda-feira (13).

Raquel, vale lembrar, é a presidente estadual do PSDB, partido do qual Armando pediu desfiliação em setembro passado.

"Vocês sabem que Armando sempre foi uma referência para mim, tanto como político, quanto como cidadão. Por isso, fiz questão de vir aqui deixar meu abraço de reconhecimento e gratidão", disse Raquel.

"Senador, desejo muito sucesso nesta nova etapa de sua vida pública. O senhor conta com meu respeito e admiração. E os pernambucanos contam sempre com o senhor", completou a governadora.

Evento de filiação de Armando Monteiro ao Podemos - Divulgação

Também estavam presentes a vice-governadora Priscila Krause, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB); os presidentes do MDB, Raul Henry; do PL, Anderson Ferreira; do PRTB, Edinázio Silva; e do Republicanos, Samuel Andrade.

Armando Monteiro no Podemos

Armando Monteiro esteve filiado ao PSDB até o último mês de setembro, quando entregou carta de desfiliação a Raquel Lyra.

Na carta, manifestou a expectativa de que as relações e compromissos políticos com a governadora “possam transcender aos limites partidários”, compromisso que reitera com a filiação ao Podemos, partido que integra a base aliada do Governo Estadual.

Em entrevista à Rádio Jornal, o ex-senador disse que Raquel Lyra “ficou muito dedicada às tarefas do governo e o partido ficou em segundo plano” e esse teria sido um dos principais motivos para buscar novos ares políticos.

Podemos recebe Armando de braços abertos



"Qualquer partido se sentiria honrado em receber uma figura da dimensão de Armando Monteiro, que tem uma vida pública honrada, tendo exercido vários cargos públicos”. A declaração é do vice-presidente do partido, o ex-deputado Ricardo Teobaldo, tido no meio político como um dos principais agentes de articulação que pavimentou a chegada de Armando Monteiro ao partido.

"É uma figura das mais ilustres da política e a chegada de Armando no Podemos, eu não tenho dúvida nenhuma, vai gerar um crescimento muito grande no partido em Pernambuco e o Podemos está preparado para esse crescimento” disse o ex-parlamentar.

De olho em 2024, o diretório estadual da legenda avalia esse momento de chegada de Armando como o primeiro passo para a preparação para uma grande participação no próximo pleito.

Veja mais conteúdo: