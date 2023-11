"Chegada de Armando é fundamental para o crescimento do Podemos", diz vice-presidente estadual do partido, Ricardo Teobaldo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Qualquer partido se sentiria honrado em receber uma figura da dimensão de Armando Monteiro, que tem uma vida pública honrada, tendo exercido vários cargos públicos”. A declaração é do vice-presidente do partido, o ex-deputado Ricardo Teobaldo.

A cerimônia de filiação de Armando ao Podemos acontece na próxima segunda-feira (13), às 16h, no Hotel Luzeiros, no Pina.

O evento será comandado pela presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu, e o ato deverá contar com a expressiva participação de lideranças políticas de todo o estado. A ficha de filiação será abonada pelo presidente estadual do partido, o prefeito, Marcelo Gouveia.

Ricardo Teobaldo é tido no meio político como um dos principais agentes de articulação que pavimentou a chegada de Armando Monteiro ao partido.

"É uma figura das mais ilustres da política e a chegada de Armando no Podemos, eu não tenho dúvida nenhuma, vai gerar um crescimento muito grande no partido em Pernambuco e o Podemos está preparado para esse crescimento” disse o ex-parlamentar.

De olho em 2024, o diretório estadual da legenda avalia esse momento de chegada de Armando como o primeiro passo para a preparação para uma grande participação no próximo pleito.

"Nossa intenção é estar presente na maioria dos municípios pernambucanos, eleger uma quantidade grande de prefeitos e de vereadores. E, repito, a chegada de Armando é fundamental para o crescimento do partido em Pernambuco”, destaca Teobaldo.

Armando Monteiro deixou o PSDB em setembro

O ex-senador Armando Monteiro se filia ao Podemos no dia 13 de novembro - Divulgação

Armando Monteiro representou Pernambuco em três mandatos consecutivos na Câmara Federal, entre 1999 e 2011. Em 2006, foi o Deputado Federal mais votado do estado.

Entre 2011 e 2019 exerceu o mandato de Senador da República. Também também foi Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre 2015 e 2016, e, ainda, presidente da Confederação Nacional da Indústria entre 2002 e 2010.

"Escolhi o Podemos porque o partido não se vincula à extrema polarização, que lamentavelmente vem marcando a vida política do nosso país. O Podemos tem ideário moderno e perfil independente", disse Armando.

"Chego como soldado para trabalhar ao lado dos companheiros pelo seu fortalecimento e para ampliar sua contribuição ao desenvolvimento do nosso estado”, completou o ex-senador.

Armando Monteiro esteve filiado ao PSDB até o último mês de setembro, quando entregou carta de desfiliação à presidente estadual do partido, a governadora Raquel Lyra.

Na carta, manifestou a expectativa de que as relações e compromissos políticos com a governadora “possam transcender aos limites partidários”, compromisso que reitera com a filiação ao Podemos, partido que integra a base aliada do Governo Estadual.