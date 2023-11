Filiação de Armando Monteiro ao Podemos acontece nesta segunda-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A cerimônia de filiação de Armando Monteiro Neto ao Podemos acontece nesta segunda-feira (13), às 16h, no Hotel Luzeiros, no Pina. O ex-senador desembarca no partido após deixar o PSDB no último mês de setembro.

O evento será comandado pela presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu, e o ato deverá contar com a expressiva participação de lideranças políticas de todo o estado.

A ficha de filiação será abonada pelo presidente estadual do partido, o prefeito, Marcelo Gouveia.

"Escolhi o Podemos porque o partido não se vincula à extrema polarização, que lamentavelmente vem marcando a vida política do nosso país. O Podemos tem ideário moderno e perfil independente", disse Armando.

"Chego como soldado para trabalhar ao lado dos companheiros pelo seu fortalecimento e para ampliar sua contribuição ao desenvolvimento do nosso estado”, completou o ex-senador.

Armando em alta no Podemos

"Qualquer partido se sentiria honrado em receber uma figura da dimensão de Armando Monteiro, que tem uma vida pública honrada, tendo exercido vários cargos públicos”. A declaração é do vice-presidente do partido, o ex-deputado Ricardo Teobaldo, tido no meio político como um dos principais agentes de articulação que pavimentou a chegada de Armando Monteiro ao partido.

"É uma figura das mais ilustres da política e a chegada de Armando no Podemos, eu não tenho dúvida nenhuma, vai gerar um crescimento muito grande no partido em Pernambuco e o Podemos está preparado para esse crescimento” disse o ex-parlamentar.

De olho em 2024, o diretório estadual da legenda avalia esse momento de chegada de Armando como o primeiro passo para a preparação para uma grande participação no próximo pleito.

"Nossa intenção é estar presente na maioria dos municípios pernambucanos, eleger uma quantidade grande de prefeitos e de vereadores. E, repito, a chegada de Armando é fundamental para o crescimento do partido em Pernambuco”, destaca Teobaldo.

Armando Monteiro deixou o PSDB em setembro

O ex-senador Armando Monteiro se filia ao Podemos no dia 13 de novembro - Divulgação

Armando Monteiro representou Pernambuco em três mandatos consecutivos na Câmara Federal, entre 1999 e 2011. Em 2006, foi o Deputado Federal mais votado do estado.

Entre 2011 e 2019 exerceu o mandato de Senador da República. Também também foi Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre 2015 e 2016, e, ainda, presidente da Confederação Nacional da Indústria entre 2002 e 2010.

Armando Monteiro esteve filiado ao PSDB até o último mês de setembro, quando entregou carta de desfiliação à presidente estadual do partido, a governadora Raquel Lyra.

Na carta, manifestou a expectativa de que as relações e compromissos políticos com a governadora “possam transcender aos limites partidários”, compromisso que reitera com a filiação ao Podemos, partido que integra a base aliada do Governo Estadual.