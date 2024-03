Brasileiros ainda temem mais crime e violência, pobreza e desigualdade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A pesquisa, realizada mensalmente pela Ipsos em 29 países, aponta que a tríade reflete as "grandes mazelas estruturais" do Brasil

As três maiores preocupações dos brasileiros continuam as mesmas: Crime e Violência (41%), Pobreza e Desigualdade (40%) e Saúde (36%), segundo a nova onda da pesquisa What Worries the World.

Os temas crime e violência lideram o ranking desde novembro de 2023, impulsionado pela constante cobertura midiática de casos como o do ex-jogador Daniel Alves.

A pobreza e desigualdade, por sua vez, cresce em relevância, com 32 milhões de crianças e adolescentes em situação de pobreza no país, de acordo com a UNICEF.

Globalmente, a inflação domina as preocupações por 23 meses consecutivos (34%), mas Pobreza e Desigualdade (30%) e Crime e Violência (30%) se aproximam do topo.

"O crescimento da preocupação com a Pobreza e Desigualdade, no entanto, mostra que a questão segue latente e seja talvez o problema raiz de muitos outros dados listados na pesquisa. No último dia 14 de março, a UNICEF publicou um relatório no qual mostra que existem 32 milhões de crianças e adolescentes em situação de pobreza no Brasil – é um número assustador considerando que corresponde a 63% do total da população infanto-juvenil do país", afirmou o CEO da Ipsos Brasil, Marcos Calliari.



Nos Estados Unidos, a inflação também lidera (39%), seguida por Controle da Imigração (27%) e Crime e Violência (26%). Com eleições presidenciais se aproximando, os candidatos tendem a se concentrar nessas pautas.