Vale-gás março: R$ 102 liberado? Confira se recebe

O Vale-Gás, financiado pelo Governo Federal, tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica, fornecendo o valor equivalente a um botijão de gás de 13 kg.

Os pagamentos do Vale Gás referentes a 2024 foram iniciados em fevereiro, com a concessão de R$ 102 depositados nas contas da poupança social do Caixa Tem.

Não há previsão de pagamento para março, pois o programa segue um calendário bimestral, com os repasses ocorrendo a cada dois meses.

Assim, a retomada do benefício está programada para abril, coincidindo com o pagamento do Bolsa Família.

REGRAS DO VALE-GÁS

Ter inscrição ativa no Cadastro Único (Cadúnico);

Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606); OU

Ter renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos;

Recebe também, famílias com renda superior a três salários mínimos, desde que estejam incluídas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo;

Por fim, ter entre os membros da família pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

CONSULTA AO VALE-GÁS

A consulta do Vale Gás utilizando o CPF pode ser realizada através do aplicativo do Bolsa Família ou pelo Caixa Tem, conforme preferência do beneficiário. Em seguida, basta seguir este passo a passo:

Abra um dos aplicativos e clique em “Acessar”; Escolha a forma de acesso: Caixa Tem ou conta gov.br; Selecione “Quero entrar com minha senha do App Bolsa Família ou “desejo me cadastrar”; Digite seu CPF e clique em “Próximo”; Valide o login, recebendo um código no e-mail cadastrado ao clicar em “Receber código”; Informe o código de 6 dígitos no e-mail (válido por 5 minutos) e insira sua senha; Após entrar, leia as informações exibidas; Clique em “Benefícios” para verificar disponibilidade e situação; Acesse “Ver parcelas” para conferir o status de pagamentos.

Vale destacar, ainda, que é possível usar a senha do Caixa Tem para fazer a consulta do auxílio gás escolhendo a opção “Quero entrar com a minha senha do app Caixa Tem” e fazendo login.