Bolsa Família 2024: Mais de 200 mil famílias estão em alerta e podem perder pagamento do mês de abril

Conforme anuncia o Governo Federal, as famílias inscritas no Bolsa Família 2024 devem realizar o acompanhamento da educação dos jovens pelo Sistema Presença/MEC - do Ministério da Educação.

Ou seja, todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos devem ser acompanhadas em redes municipais e estaduais de todo o Brasil por meio da matrícula e frequência escolar.

Caso o beneficiário não cumpra esta regra, ele poderá perder o pagamento do Bolsa Família.

Também é preciso realizar o acompanhamento da saúde de mulheres, crianças e gestantes da família.

Em março, 201.726 famílias receberam alerta do Governo. Já 80.543 famílias tiveram o Bolsa Família bloqueado por 30 dias, e outras 64.915 foram suspensas do programa por 60 dias.

Desta maneira, caso a situação não seja regularizada, as famílias incluídas nas ações de bloqueio ou suspensão não irão receber o Bolsa Família de abril.

Vale ressaltar que o bloqueio não equivale ao cancelamento do programa. O dinheiro é depositado na conta, mas não poderá ser movimentado.

Ou seja, as famílias ainda podem continuar recebendo os valores, desde que realizem o procedimento necessário para a correção.

Veja mais a seguir.

REGRAS DO BOLSA FAMÍLIA 2024

Para ter direito ao Bolsa Família, é preciso seguir os seguintes critérios:

Manter a frequência escolar das crianças de 4 a 5 anos na taxa mínima de 60%;



das crianças de 4 a 5 anos na taxa mínima de 60%; Realizar o acompanhamento do estado nutricional e pesagem das crianças menores de 7 anos;



do estado nutricional e das crianças menores de 7 anos; Jovens de 6 a 18 anos devem possuir 75% de frequência escolar mínima;



Manter as carteiras de vacinação da família atualizadas;



da família atualizadas; Fazer o acompanhamento pré-natal (em caso de gestantes).

De maneira objetiva, quem não cumprir com as regras irá receber um Alerta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Caso o impasse não seja resolvido, o benefício é bloqueado por 30 dias.

Com o prolongamento da situação, o governo suspende o pagamento do Bolsa Família por 60 dias.

Essas famílias podem apresentar um recurso junto à Coordenação do

Programa Bolsa Família no seu município de residência, justificando/informando os motivos que levaram ao não cumprimento ou não acesso aos serviços de saúde e educação, informa o MDS

TABELA DO BOLSA FAMÍLIA 2024

O Bolsa Família paga um valor de R$ 600 a todas as famílias do programa. Além desta quantia, há adicionais disponíveis:

R$ 150 - Famílias com crianças de até 6 anos;



R$ 50 - Famílias com gestantes;



R$ 50 - Famílias com recém-nascido de até 6 anos;



R$ 50 - Famílias com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2024