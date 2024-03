Calendário Bolsa Família 2024 Abril: Governo revela datas e valor do próximo mês

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja as datas do Calendário do Bolsa Família mês de abril

O Calendário Bolsa Família mês de março começou a repassar as parcelas às famílias desde o dia 15. O pagamento continua ativo até o dia 28 de março, seguindo a ordem do NIS dos inscritos.

Enquanto isso, milhares de beneficiários buscam informações sobre o Bolsa Família abril.

No próximo mês, o Auxílio-Gás, que é distribuído a cada dois meses, volta a ser pago a cerca de 5 milhões de famílias, incluindo algumas do Bolsa Família. Em fevereiro, o Auxílio pagou uma parcela de R$ 102.

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Bolsa Família atua para a proteção social de cerca de 55 milhões de pessoas, sendo:

9,4 milhões crianças de até 6 anos;

12,4 milhões crianças e adolescentes de 7 a 15 anos;

2,7 milhões adolescentes de 16 a 18 anos;

377 mil gestantes.

BOLSA FAMÍLIA 2024

O Bolsa Família 2024 é pago às famílias com renda mensal per capita (por pessoa) de até R$ 218.

Para calcular se tem direito, basta dividir a renda mensal da família pelo número de integrantes.

Por exemplo, se uma família de 7 pessoas recebe 1 salário mínimo por mês (R$ 1.412), ela tem direito ao programa. Isso porque, ao dividir o valor (R$ 1.412/7), o resultado é inferior a R$ 218.

Para ter direito ao Bolsa Família, é preciso seguir também os seguintes critérios:

Manter a frequência escolar das crianças de 4 a 5 anos na taxa mínima de 60%;



das crianças de 4 a 5 anos na taxa mínima de 60%; Realizar o acompanhamento do estado nutricional e pesagem das crianças menores de 7 anos;



das crianças menores de 7 anos; Jovens de 6 a 18 anos devem possuir 75% de frequência escolar mínima;



mínima; Manter as carteiras de vacinação da família atualizadas;



da família atualizadas; Fazer o acompanhamento pré-natal (em caso de gestantes).

TABELA BOLSA FAMÍLIA 2024

Desde 2023, o Bolsa Família paga um valor de R$ 600 a todas as famílias do programa. Além desta quantia, há adicionais disponíveis:

R$ 150 - Famílias com crianças de até 6 anos;

- Famílias com crianças de até 6 anos; R$ 50 - Famílias com gestantes;



- Famílias com gestantes; R$ 50 - Famílias com recém-nascido de até 6 anos;



- Famílias com recém-nascido de até 6 anos; R$ 50 - Famílias com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

Em abril, muitas famílias do Bolsa Família têm direito ao Auxílio-Gás. O benefício é liberado a cada dois meses com uma parcela equivalente ao valor integral do botijão de gás de 13kg.

O pagamento é feito nas mesmas datas do Bolsa Família. Desta maneira, as famílias inscritas em ambos os programas recebem valores acima de R$ 700 em abril.

QUEM TEM DIREITO AO AUXÍLIO GÁS?



O Auxílio Gás 2024 é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar mensal per capita (por pessoa) menor ou igual a meio salário-mínimo (R$ 706).

Quem não estiver inscrito no CadÚnico pode receber o Auxílio caso algum integrante da família esteja cadastrado no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O valor é calculado mensalmente com a média de preço do botijão de gás, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No mês de abril, a parcela deve ser paga na casa dos R$ 100 a R$ 110.

>>> Bolsa Família: Mais de 200 mil famílias estão em alerta e podem perder pagamento do mês de abril

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA ABRIL

Confira o Calendário do Bolsa Família de Abril:

NIS final 1 - 17



NIS final 2 - 18



NIS final 3 - 19



NIS final 4 - 22



NIS final 5 - 23



NIS final 6 - 24



NIS final 7 - 25



NIS final 8 - 26



NIS final 9 - 29



NIS final 0 - 30

CONSULTA BOLSA FAMÍLIA



Consulte o Bolsa Família 2024 através do:

Aplicativo Bolsa Família , disponível para os sistemas Android e iOS;



, disponível para os sistemas Android e iOS; Site do Portal Cidadão, da CAIXA;



Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social - através do telefone 121;



"Fale Conosco" do site www.mds.gov.br.

COMO SACAR O BOLSA FAMÍLIA?

Agências da CAIXA;



Postos de atendimento bancários ou postos avançados de atendimento;



Unidades lotéricas;



Correspondentes CAIXA aqui;



Terminais de autoatendimento;



Unidades itinerantes.



O saque do Bolsa Família pode ser feito com o cartão do Bolsa Família. O saque sem cartão pode ser também realizado, basta gerar o código pelo CAIXA Tem e sacar em alguma agência bancária.