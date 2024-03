Bolsa Família 2024: Governo anuncia mudança importante para o pagamento das famílias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja as novidades da revisão e averiguação cadastral do Bolsa Família 2024

Na última terça-feira (19), o ministro Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), afirmou que o governo irá realizar uma mudança no pente-fino do Bolsa Família.

O objetivo é garantir que o pagamento do benefício chegue exclusivamente às pessoas que realmente tenham direito.

Para isso, Wellington anunciou um plano federal de fiscalização do pagamento do Bolsa Família e do CadÚnico - a plataforma que abrange dados dos benefícios sociais. O ministro afirmou ainda que quem fraudar irá pagar.

Em 2022, ano eleitoral, houve um aumento no número de fraudes do Bolsa Família, de acordo com o Governo. Agora, Wellington fala de prevenção:

"Não esperar primeiro ter a fraude para depois descobrir. Nós queremos evitar antes do primeiro pagamento", afirmou.

PENTE-FINO DO BOLSA FAMÍLIA

De acordo com o ministro do Desenvolvimento, aproximadamente 2% das famílias que recebem o benefício não se encaixam nos critérios adequados. O objetivo do Governo é garantir que 100% das famílias inscritas estejam regulares.

Em março, cerca de 20,9 milhões de famílias receberam o benefício.

O objetivo do governo é utilizar uma ferramenta de IA - inteligência artificial - para manter o pagamento ativo àqueles que realmente tenham direito ao benefício.

A gente normalmente trabalhava com o CNIS, o cadastro do emprego, trabalhava com a renda declarada, as informações dos municípios, agora não, nós vamos ter mais de 1,3 pentabytes de informações em sistema de cruzamento e esse cruzamento com inteligência que permite alcançar ali informações precisas sobre quem é de alguma forma não está cumprindo a regra e está recebendo, afirmou o ministro

A informação foi anunciada durante o lançamento do plano anual de fiscalização do Bolsa Família e do CadÚnico, o Plano de Ações para 2024, da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e do CadÚnico

O grupo foi criado em 2023 para prevenir fraudes e melhorar as informações e a fiscalização dos programas do CadÚnico, de acordo com o Governo.

NOVAS REGRAS DO BOLSA FAMÍLIA

As regras do Bolsa Família 2024 seguem as anunciadas no ano de 2023. Além de ter renda mensal por pessoa de até R$ 218, a família do programa deve:

Manter a frequência escolar das crianças de 4 a 5 anos na taxa mínima de 60%;

das crianças de 4 a 5 anos na taxa mínima de 60%; Realizar o acompanhamento do estado nutricional e pesagem das crianças menores de 7 anos;

do estado nutricional e pesagem das crianças menores de 7 anos; Garantir frequência escolar mínima de 75 % para jovens de 6 a 18 anos;

Manter as carteiras de vacinação da família atualizadas;

da família atualizadas; Fazer o acompanhamento pré-natal (em caso de gestante).

BOLSA FAMÍLIA 2024

Em março, 201.726 famílias receberam alerta do Governo por não cumprirem com as regras do programa.

Além disso, 80.543 famílias tiveram o Bolsa Família bloqueado por 30 dias, e outras 64.915 foram suspensas do programa por 60 dias.

Caso a situação não seja regularizada, as famílias incluídas nas ações de bloqueio ou suspensão não irão receber o Bolsa Família de abril.

De acordo com o MDS, as famílias podem apresentar um recurso junto à Coordenação do Bolsa Família no seu município de residência, justificando os motivos que levaram ao não cumprimento ou não acesso aos serviços de saúde e educação.

Com as informações em mãos, a gestão municipal pode enviar os dados ao Governo Federal até o dia 29 de abril.

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA 2024