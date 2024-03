Calendário Bolsa Família 2024: revelado valor que as mulheres recebem em abril; consulte aqui

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais uma remessa do Bolsa Família 2024 será paga no mês de abril. De acordo com os últimos dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), aproximadamente 20,9 milhões de famílias recebem o benefício.

Deste número, mais de 10 milhões são famílias monoparentais femininas, ou seja, famílias formadas por mães solo. Já do total de pessoas que recebem o Bolsa Família, cerca de 32 milhões são mulheres (58,1%).

Desde 2023, o Governo Federal disponibiliza adicionais às mulheres, sejam elas gestantes ou mães. Os valores em questão aumentam a parcela de R$ 600.

BOLSA FAMÍLIA 2024

Ainda de acordo com o documento do MDS, das famílias beneficiadas pelo programa, 17,4 milhões (83,4%) são chefiadas por mulheres.

Segundo o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, o Bolsa Família 2024 tem um "foco especial nas mulheres negras, indígenas, em situação de rua, ou seja, em quem mais precisa".

As mulheres são as protagonistas do Programa Bolsa Família, representando mais de 83% das responsáveis familiares. A iniciativa, além de transferir renda, tem o objetivo de promover a inclusão socioeconômica, destacou o ministro

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL



Confira o Calendário Bolsa Família Abril:

NIS final 1 - 17



NIS final 2 - 18



NIS final 3 - 19



NIS final 4 - 22



NIS final 5 - 23



NIS final 6 - 24



NIS final 7 - 25



NIS final 8 - 26



NIS final 9 - 29



NIS final 0 - 30

VALOR DO BOLSA FAMÍLIA 2024

De acordo com a tabela do Bolsa Família 2024, há adicionais disponíveis para as mulheres. Entre eles:

R$ 150 - para mães de crianças de 6 anos;

- para mães de crianças de 6 anos; R$ 50 - para gestantes;

- para gestantes; R$ 50 - para mães de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

- para mães de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos; R$ 50 - para mães de recém-nascidos de até 6 meses e as que estão em amamentação.

A parcela de R$ 50 para recém-nascidos começou a ser paga em outubro de 2023 para mais de 287 mil mulheres em fase de amamentação.

Já neste mês de março, 377.643 gestantes receberam o Benefício Variável Familiar Gestante, também de R$ 50.

Em abril, os repasses são feitos de maneira escalonada, começando pelos beneficiários com NIS final 1 no dia 17, seguindo até o dia 31, quando recebem os de NIS final zero.

COMO CONSULTAR O BOLSA FAMÍLIA?

A opção de consulta Bolsa Família 2024 pode ser feita através do: