João Campos tem mais de 60% dos votos em todos os cenários de pesquisa para Prefeitura do Recife; veja números

Com a aproximação do período de campanhas eleitorais, uma nova pesquisa foi divulgada na última terça-feira (19).

O levantamento da Real Time Big Data, encomendada pela Record, apresentou o cenário eleitoral na disputa pela Prefeitura do Recife.

Assim como nas demais pesquisas, o prefeito da cidade, João Campos (PSB), lidera em todos os cenários com ampla margem de vantagem contra seus possíveis adversários.

Dentre os cenários apresentados, a menor intenção de votos conquistada pelo prefeito do Recife foi 66%.

Com exceção do cenário com o ex-prefeito do Recife e atual deputado estadual, João Paulo (PT), a segunda posição em quatro das cinco simulações foi do ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) e do secretário de Turismo do Governo Raquel Lyra, Daniel Coelho (Cidadania).

Os índices de Gilson Machado permaneceram estáveis em todas as possibilidades, com 7% das intenções de voto. Apenas no cenário com João Paulo, Daniel oscila um ponto para baixo nos índices, com 6%, nos demais os políticos ficam numericamente empatados.

Os números atuais mostram possibilidade de que João Campos ganhe as eleições em primeiro turno, com números acima de 50% das intenções de voto.

Apenas a inserção de João Paulo no pleito faz com que Campos saía da escala dos 70%. Como o Partido dos Trabalhadores tem planos de se aliar em uma chapa como vice de João Campos, tudo indica que um cenário com o PT na disputa não ocorra.

Com exceção de João Campos, João Paulo, Gilson Machado e Daniel Coelho, os demais candidatos só conquistam 1% das intenções de voto, em um cenário de grande protagonismo do prefeito do Recife.

PESQUISA PARA PREFEITURA DO RECIFE

CENÁRIO 1: JOÃO CAMPOS TEM 72%

Com Dani Portela como nome da Federação Rede-PSOL e Carlos Veras como nome do PT. Veras foi um dos cotados para assumir como vice na chapa de João Campos. O segundo lugar é de Gilson Machado com 7%.

João Campos (PSB): 72%



Gilson Machado (PL): 7%



Daniel Coelho (Cidadania): 7%



Carlos Veras (PT): 1%



Dani Portela (PSOL): 1%



Nulo/branco: 7%



Não sabem/não responderam: 5%

CENÁRIO 2: JOÃO CAMPOS TEM 73%

Com Dani Portela como nome da Federação Rede-PSOL e Mozart Sales como nome do PT. Sales foi um dos cotados para assumir como vice na chapa de João Campos. O segundo lugar é de Gilson Machado com 7%.

João Campos (PSB): 73%



Gilson Machado (PL): 7%



Daniel Coelho (Cidadania): 7%



Dani Portela (PSOL): 1%



Mozart Sales (PT): 0%



Nulo/branco: 7%



Não sabem/não responderam: 5%

CENÁRIO 3: JOÃO CAMPOS TEM 66%

Com Dani Portela como nome da Federação Rede-PSOL e João Paulo como nome do PT.

João Paulo é um dos adversários que mais afeta os números de Campos, o cenário com o deputado estadual é o único que deixa o prefeito do Recife acima dos 70%. Única possibilidade em que Gilson Machado não fica em segunda posição, mas o índice de votos permanece

João Campos (PSB): 66%



João Paulo (PT): 8%



Gilson Machado (PL): 7%



Daniel Coelho (Cidadania): 6%



Dani Portela (PSOL): 1%



Nulo/branco: 7%



Não sabem/não responderam: 5%

CENÁRIO 4: JOÃO CAMPOS TEM 72%

Com Túlio Gadelha como nome da Federação Rede-PSOL e Carlos Veras como nome do PT. Veras foi um dos cotados para assumir como vice na chapa de João Campos.

João Campos (PSB): 72%

Gilson Machado (PL): 7%



Daniel Coelho (Cidadania): 7%



Túlio Gadêlha (Rede): 1%



Carlos Veras (PT): 1%



Nulo/branco: 7%



Não sabem/não responderam: 5%

CENÁRIO 5: JOÃO CAMPOS TEM 73%

Com Túlio Gadelha como nome da Federação Rede-PSOL e Mozart Sales como nome do PT. Sales foi um dos cotados para assumir como vice na chapa de João Campos.

João Campos (PSB): 73%



Gilson Machado (PL): 7%



Daniel Coelho (Cidadania): 7%



Túlio Gadêlha (Rede): 1%



Mozart Sales (PT): 0%



Nulo/branco: 7%



Não sabem/não responderam: 5%

SOBRE A PESQUISA REAL TIME BIG DATA

A pesquisa ouviu mil eleitores do Recife entre 15 e 16 de março de 2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e índice de confiabilidade de 95%. O levantamento tem registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo número PE-01350/2024.