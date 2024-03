Bolsa Família 2024: benefício pode ser cancelado no mês de abril para estas famílias; saiba como evitar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja as regras do pagamento e o Calendário Bolsa Família 2024

Em 2024, o benefício do Bolsa Família é pago a mais de 20,9 milhões de famílias, que incluem 55 milhões de pessoas.

Para ter direito ao Bolsa Família 2024, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

Além disso, é preciso seguir outros critérios definidos pelo Governo Federal. O descumprimento das regras poderá levar ao cancelamento do Bolsa Família. Confira mais a seguir.

BOLSA FAMÍLIA 2024

Caso a família tenha uma renda por pessoa de até R$ 218, ela poderá se inscrever no Bolsa Família.

Para isso, o responsável familiar deve ir até uma sede do CRAS do município e realizar a inscrição no Cadastro Único - CadÚnico, com os dados corretos e atualizados. Para isso, é preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor.

Entretanto, o cadastro do Bolsa Família não é feito imediatamente. Isso porque o programa identifica todos os meses as famílias do Cadastro Único que poderão incluídas, seguindo a verba destinada ao programa.

Para receber o Bolsa Família, todas as famílias devem seguir as seguintes regras:

Realização do acompanhamento pré-natal (gestantes);



Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;



Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de sete anos;



Para as crianças de quatro a cinco anos, frequência escolar mínima de 60% e 75% para os beneficiários de seis a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

BOLSA FAMÍLIA CANCELADO

Há três casos em que o Bolsa Família pode ser cancelado:

Averiguação cadastral : A partir do cruzamento de dados, podem ser encontradas inconsistências cadastrais. Caso isso aconteça, o benefício é bloqueado até que o beneficiário atualize os dados junto ao CRAS. Se ele comprovar os dados informados anteriormente, volta a receber o benefício. Senão, o benefício é cancelado .



: A partir do cruzamento de dados, podem ser encontradas inconsistências cadastrais. Caso isso aconteça, o benefício é bloqueado até que o beneficiário atualize os dados junto ao CRAS. Se ele comprovar os dados informados anteriormente, volta a receber o benefício. Senão, . Revisão cadastral : Ainda que a família não tenha passado por nenhuma alteração - como endereço ou renda - é preciso atualizar os dados no CRAS no mínimo a cada dois anos . Se não fizer, o benefício pode ser cancelado.



: Ainda que a família não tenha passado por nenhuma alteração - como endereço ou renda - é preciso atualizar os dados no CRAS no mínimo . Se não fizer, o benefício pode ser cancelado. Fim da Regra de Emancipação: O antigo programa - Auxílio Brasil - mantinha em proteção por 2 anos (1 ano no caso de beneficiários BPC e pensionistas) as famílias que atingiam até duas vezes e meia o valor da linha de pobreza (R$ 210), ou seja, R$ 525. Famílias que já ultrapassaram esse período na regra de emancipação deixam o programa.

Desta maneira, procure atualizar os dados da família regularmente. Para saber se o seu benefício foi cancelado, basta consultar o aplicativo Bolsa Família.

Com o aplicativo, é possível ter acesso a:

informações sobre o programa;



a situação e o valor do benefício;



e o do benefício; a mensagem no Bolsa Família destinada à família em cada mês; e



destinada à família em cada mês; e a data de pagamento do benefício no calendário de pagamento, de acordo com o final do NIS do responsável familiar.

Além disso, os novos beneficiários recebem uma carta sobre o cancelamento, enviada pela CAIXA, no endereço informado no Cadastro Único. Em algumas cidades, os Correios podem demorar mais a chegar.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA ABRIL

A partir do mês de abril, as novas famílias que entraram para o programa receberão os novos cartões do Bolsa Família no endereço informado durante a inscrição.

Veja as datas do Bolsa Família de abril:

Calendário Bolsa Família 2024 - Governo Federal

SAQUE DO BOLSA FAMÍLIA

Com a Conta Poupança Social Digital da CAIXA, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer PIX diretamente pelo aplicativo.

Ainda é possível sacar o Bolsa Família 2024 em lotéricas. É preciso que responsável familiar apresente um documento oficial com foto.

Com todas as opções disponíveis, o saque do Bolsa Família pode ser feito:

Agências da Caixa, postos de atendimento bancários ou postos avançados de atendimento



Unidades lotéricas



Correspondentes Caixa Aqui



Terminais de autoatendimento



Unidades itinerantes

CONSULTA BOLSA FAMÍLIA

Consulte o Bolsa Família 2024 através do: