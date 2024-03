Bolsa Família abril: benefício pode ser cancelado para muitas famílias; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pagamento do mês de abril poderá ser suspenso para algumas famílias por descumprimento de regras

De acordo com o Governo Federal, cerca de 200 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família foram notificadas pelo órgão pelo não cumprimento algumas regras do programa. Saiba mais sobre o tema nesta reportagem.

É crucial que os inscritos no Bolsa Família 2024 monitorem a educação de crianças e adolescentes em escolas municipais e estaduais. O descumprimento pode acarretar na suspensão do benefício.

Também é vital acompanhar a saúde de mulheres, crianças e gestantes da família. Em março, mais de 200 mil famílias foram alertadas pelo Governo Federal. Se a situação não for regularizada, os benefícios referentes a abril serão retidos.

A seguir, confira mais regras sobre o Bolsa Família 2024.

Regras do Bolsa Família 2024

Para garantir a continuidade do Bolsa Família, é crucial seguir estas regras:

Crianças de 4 a 5 anos devem ter frequência escolar mínima de 60%.

Realizar pesagem e acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de 7 anos.

Jovens de 6 a 18 anos devem ter frequência escolar mínima de 75%.

Manter as carteiras de vacinação atualizadas para todos os membros da família.

Realizar acompanhamento pré-natal para gestantes.

Bolsa Família abril suspenso: O que fazer?



As famílias beneficiárias do Bolsa Família podem retomar o recebimento das parcelas, desde que regularizem a situação do benefício.

Abaixo, veja as datas de pagamento para o mês de abril:

Calendário Bolsa Família Abril 2024

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril.

Tabela Bolsa Família 2024

R$ 150 adicionais por criança de até 6 anos;





R$ 50 adicionais por pessoa de 7 a 18 anos, gestante ou lactante

BOLSA FAMÍLIA VALOR REDUZIDO Tire dúvidas sobre CORTES no BENEFÍCIO