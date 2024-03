Remédios ficarão mais caros a partir de abril; veja quanto vai pagar a mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em fevereiro, o governo determinou o reajuste máximo no preço dos medicamentos para 2024, que valem a partir de abril.

REMÉDIOS VÃO TER AUMENTO NO PREÇO

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento definiu um aumento máximo de 4,5% no preço dos remédios. Esse aumento foi 1,1% a menos que a elevação em 2023 e pouco mais de cinco pontos abaixo do que foi definido para 2022 e 2021.

A regra é baseada a partir do aumento no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação no país. Como a inflação está mais regulada, a elevação dos valores também.

Apesar dessa alteração prevista, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) demonstra que a diferença entre o preço-teto dos medicamentos é 384,54%, quando comparado ao valor das farmácias.

Com isso, alguns medicamentos poderão ter altas maiores que o teto, mas o padrão é de que os remédios tenham alterações de até 4,5% a partir de 1º de abril.