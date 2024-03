Ferreira Costa abre nova loja em Salvador, projeta mais três lojas e ampliação do e-commerce

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dona da maior rede de home centers do Norte e Nordeste com nove lojas e um e-commerce que pelo volume de negócios já equivale ao de uma loja física, a empresa pernambucana Ferreira Costa programa mais três novas unidades nas cidades de Fortaleza, Brasília e uma terceira loja no município de Lauro de Freitas, na Bahia. A empresa está inaugurando, esta semana, sua nova unidade no bairro de Barris, em Salvador

Mas antes de escolher qual das três cidades vai ter um novo home center, a empresa está reforçando sua estrutura de e-commerce onde, ao menos 400, dos seus 1.600 funcionários já atuam numa operação que vem se tornando uma marca da rede que oferece ao cliente a opção de entrega no mesmo dia; em até dois dias se a mercadoria estiver num dos seus seis CDs no mesmo estado do cliente e, em até três dias, se a mercadoria estiver num outro estado.

Guilherme Ferreira da Costa apresenta a nova loja de Salvador e fala dos planos de expansão. - Fernando Castilho

A nova loja digital

As vendas pelo canal eletrônico exigiram uma nova abordagem pela empresa durante a pandemia Mas acabaram se tornando um canal importante fazendo com que a retaguarda de loja com estoque ajustado pudesse fazer a empresa reduzir prazos nas entregas dos cinco estados onde está presente.

Isso exigiu sistemas de retaguarda de dados mais robustos, pois parte do preço tem também a ver com a tributação interestadual e onde estados como a Paraíba se tornaram importantes pelos incentivos fiscais que oferecem e que levaram para lá mais de 20 empresas de grande porte do varejo.

A Ferreira Costa também está lá e faz dele um diferencial de preço embora foque na venda presencial.

Satisfação na compra

A venda presencial é uma atitude que faz o cliente numa loja como a nossa poder sonhar e redesenhar sua casa. Mas está ficando comum o cliente vir, se informar, pegar o produto e depois comprar na internet mesmo podendo ter preço igual em vários produtos, revela o superintendente da Ferreira Costa, Guilherme Ferreira Costa representante da quarta geração da empresa que, em 2024, completa 140 anos no mercado.

A questão é que quando o cliente compra na internet ou mesmo na loja, um produto que não dá para levar no carro na compra presencial, ele despacha uma cadeia de ações que movimenta também um frota de 120 caminhões que cumprem a promessa de entrega no mesmo dia pegando a mercadoria na loja e levando a casa do cliente ou transportando-o da CD de João Pessoa, por exemplo.

Vale o incentivo

E para fazer isso é necessário definir a opção tributária pois o incentivo fiscal é parte do preço mais barato. Mas a gestão do estoque é a mesma.

Segundo Guilherme Ferreira Costa numa loja como a que está sendo aberta no bairro de Barris, em Salvador, por exemplo, existe uma área de estoque de 16 mil metros quadrados, três mil metros a mais que a área de venda da loja.

Conrado Ferreira da Costa - Diretor Comercial da Ferreira Costa - Fernando Castilho

Estoque distribuído

A necessidade de ter estoques distribuídos em 15 pontos diferentes (as nove nas lojas físicas e seis Centrais de Distribuição) permite essa flexibilidade, mas exige gestão de precisão, especialmente a tributária.

Segundo Conrado Ferreira da Costa, diretor comercial da empresa e membro da quinta geração da família que controla a rede de home centers, a questão da tributação é estratégica porque, no final, ela resulta no preço da oferta oferecido no site e na comunicação. Mas exige precisão na retaguarda, adverte.

A questão da tributação combinada com logística virou uma nova área nas empresas que atuam em vários estados, como a Ferreira Costa.

Paraíba cobra menos

A Paraíba - com sua política de incentivo fiscal de ICMS - produziu um movimento que fez a maioria das grandes redes do varejo instalarem CD no estado. Agora, Alagoas também está entrando nesse mercado, o que torna difícil a manutenção de CDs em estados como Pernambuco, Bahia e Ceará que têm o diferencial de serem espacialmente hubs pela localização regional e por abrigarem indústrias.

Mas isso só acirra a disputa de mercado onde o imposto (ICMS) menor a ser recolhido vira diferencial de preço na ponta e que precisa ser combinado com o frete do depósito na casa do cliente. Até porque não faz sentido vender um produto que precise percorrer uma distância tão grande que o frete elimine o diferencial de preço na ponta.

Manicômio fiscal

E mostra a dificuldades de empresas que optam pelo pagamento da tributação devida terem que se adaptar para depois da negociação com a indústria precisa combinar sua logística de distribuição de acordo com a carga fiscal entre os estados.

Essa é uma das razões de o varejo apostar na reforma tributária aprovada no Congresso e que ainda não começou a escrever o pacote de Leis Complementares previstas na PEC 45/2019 no ano passado. E tentar sobreviver a pressão fiscal que o governo Lula está impondo às empresas em várias MPs.

Parlamento Italiano quer restringir concessão de cidadania a brasialeiro. - Divulgação

Siamo tutti Oriundi!

Um projeto de lei apresentado pelo senador Roberto Menia influente membro do partido Fratelli d'Italia (FdI), o mesmo da primeira-ministra Giorgia Meloni, tem gerado polêmicas com relação ao futuro dos pedidos de cidadania na Itália com reflexos no Brasil. O “disegno di legge nº 752”, prevê a obrigatoriedade do idioma italiano para todos os requerentes de cidadania italiana e residência na Itália, pelo período mínimo de um ano, para quem é descendente de italianos de bisnetos em diante. Segundo o Eurostat 2023 da União Europeia os brasileiros estiveram na lista (26 mil) das dez nacionalidades do mundo que mais obtiveram cidadania europeia. Com 70% concedidas por Itália e Portugal.

É turista demais

O setor de Pesquisas da Secretaria de Turismo de Pernambuco e Lazer e da Empetur afirma que movimentação de turistas nos principais destinos indutores de Pernambuco, a capital Recife, a cidade de Ipojuca, e o Arquipélago de Fernando de Noronha, injetou mais de R$ 2 bilhões de reais na economia do estado durante o período da alta temporada, que compreende os meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024. Taí uma conta que a apresentação da metodologia ajudaria a dar credibilidade. Para ser uma ideia R$ 2 bilhões é a mesma arrecadação de todo o ICMS do estado em fevereiro R$ 2.022.760,296,73.

Aeroporto Internacional do Recife, considerado um dos mais eficientes do mundo pelos passageiros. - Leo Motta

Estudo de Complexidade

Hoje, no auditório do seu Centro Administrativo o Complexo Industrial Portuário de Suape, em parceria com a Conferência das Nações Unidas Sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD-ONU) e com o Observatório da Indústria do SENAI Pernambuco lança o projeto do Estudo de Complexidade Econômica, pioneiro a ser aplicado em um porto-indústria.



Rodada da Moda

A Associação Comercial e Empresarial de Caruaru e o Sebrae comemoram os resultados da 37ª Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco realizada entre os dias 4 e 6. A edição ultrapassou a meta de R $24 milhões perfazendo o maior faturamento das edições outono/inverno da história do evento. A 38ª RNMP será entre os dias 29 a 31 de julho.



BIM Forum na Ademi-PE



Hoje no auditório do Sebrae-PE, a partir das 8h30, acontece com apoio da Ademi-PE, o II BIM Forum Roadshow Brasil, promovido pelo Bim Forum Brasil reunindo os principais agentes do setor imobiliário e da construção civil de Pernambuco. O Building Information Modeling ou Modelagem de Informações da Construção é uma metodologia que utiliza softwares para modelagem tridimensional de construções. Com isso, esclarece o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, é possível desenvolver um modelo em 3D do empreendimento, permitindo o acompanhamento de todas as etapas da obra, até após a finalização.



PPK Consultoria



Processo foi conduzido pela consultoria econômica PPK Consultoria e escritório de advocacia por Matos Advogados, respectivamente consultoria econômica, ambas as empresas pernambucanas possibilitou à Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, extremo oeste do Estado de São Paulo, aprovar seu Plano de Recuperação Judicial aprovado ontem (18) por sua Assembleia Geral de Credores. A Santa Casa de Fernandópolis foi fundada em 1948 e conta hoje com 10 unidades assistenciais e 9 serviços auxiliares de saúde.