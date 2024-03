Fundador do Porto Digital, Silvio Meira quer transformar Recife no novo epicentro do marketing no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O cientista e professor Silvio Meira, e fundador do Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, está anunciando um movimento estratégico para colocar Recife no mapa dos principais hubs de marketing do país.



Com um investimento pioneiro na LeFil, ele lança as bases do que chama uma nova era de marketing no Brasil.



Diferente por ser pioneira no Brasil, a proposta é criar uma teoria de marketing -a Teoria AEIOU-, que torna a LeFil como centro das atenções, no Brasil e no mundo, com dezenas de empresas adotando a metodologia e acessos vindos de mais de 20 países.



O método AEIOU, na LeFil, é uma abordagem única que se destaca por sua sofisticação, simplicidade e eficácia, levando as empresas aos seus objetivos de marketing com precisão sem precedentes, para resultados inéditos no mundo digital.



LeFil Company

Com investimento e advisory de Silvio Meira, a LeFil -sob a liderança de Rosário Pompéia e Socorro Macedo- deixa de ser consultoria e agência de marketing para se tornar a LeFil Company, somando à LeFil quatro startups altamente especializadas:



LeFil - Consultoria Estratégica em Marketing: que passa a oferecer seus serviços de consultoria estratégica em marketing e negócios para grandes empresas em todo Brasil.



A LeFil tem mais de uma década de experiência em estratégia de marketing e usa Plataformas e Inteligência Artificial (IA) para criar estratégias e planos de marketing alinhados com estratégias e metas de negócios e colaborar na sua implementação.



Socoro Macedo e Rosário Pompéia - DIVULGAÇÃO

A consultoria estratégica, sob a liderança de Rosário Pompéia, exponencializa a presença digital das empresas, o engajamento dos clientes e maximiza o retorno sobre investimento em todas as campanhas de marketing.



A partir de agora, a LeFil passa a oferecer aos times de marketing dos clientes a oportunidade de uso do AEIOU em suas ações, com a orientação e supervisão estratégica de Rosário e seu time. maas – Operação de Alta Performance de Marketing as a Service: maas vai além do conceito básico de marketing as a service.



É uma força transformadora que redefine a forma como as empresas de todos os portes e segmentos gerenciam e otimizam suas estratégias de marketing. Maas tem squads especializados de alta, média e baixa complexidade para oferecer soluções personalizadas e de alta performance, com a flexibilidade e economia que todos os negócios demandam.



Maas reúne profissionais experientes em marketing digital, branding, comunicação, design, performance e muito mais e de adapta às necessidades e objetivos de cada cliente, desde startups até grandes corporações, em todos os segmentos de mercado. maas já é liderada por Sthe Villarim, que está na LeFil Company há mais de dez anos.



O Laboratório de Inovação para Revolucionar o Marketing: lima é o laboratório de inovação de próxima geração da LeFil Company, um espaço colaborativo para experimentação e transformação para marketing na era figital. lima aponta para a vanguarda do marketing, desafiando o status quo e oferecendo soluções customizadas para marcas que desejam liderar a evolução do marketing.



O lima nasce para enfrentar desafios únicos de marketing, tratando cada problema com uma visão inovadora e personalizada, buscando soluções que superem expectativas.



“Estamos prontos para fomentar uma cultura de experimentação em marketing, criando um ambiente propício para a exploração de novas ideias e tecnologias, sem medo de correr riscos e aprender com os erros, para criar resultados transformadores e impulsionar o crescimento das marcas através de soluções de ruptura que geram impacto real e sustentável. lima é liderado por Socorro Macedo.



Já a Agência Digital que revolucionou o varejo: mads não é uma mera agência de mídia digital; na LeFil Company, mads é o agente transformador do varejo em marketplaces. mads é a vanguarda de uma revolução global que redefine a forma como as marcas se conectam com seus clientes no mundo do varejo.



Com um modelo de negócios de ruptura, mads destrói barreiras e abre portas para um futuro mais acessível, eficiente e lucrativo, facilitando jornadas do cliente e aumentando conversão para que marcas de todos os portes possam competir em marketplaces. mads atende às necessidades específicas de cada produto, serviço e marketplaces, com expertise e conhecimento profundo do mercado. A liderança do mads está nas mãos de Júlia Lima.



Por sua vez a Plataforma Colaborativa de Marketing Acelerada por UMA: sinergia que integra a LeFil Company é a primeira no Brasil a prover uma plataforma colaborativa para desenho de análises, estratégias, planos, operações, conteúdo e acompanhamento de todas as ações de marketing. sinergia transcende as plataformas tradicionais de marketing, oferecendo um espaço colaborativo digital inovador habilitado por IA.



Uma combinação única de sistematização, inteligência, networking, estratégias, resultados, gestão, inovação e aprendizado faz com que sinergia redefina a maneira como as empresas criam e implementam estratégias de marketing eficazes.



Sinergia se distingue por integrar funcionalidades essenciais ao marketing figital, criando um ecossistema único onde empresas de todos os tamanhos podem não apenas planejar e executar suas estratégias de marketing, mas também aprender, inovar e colaborar com outros. À frente de sinergia, a LeFil Company terá Taciana Góes e Júlia Melo.



Para Silvio Meira, o Recife tem um grande potencial como um hub de marketing de classe global; competências de criatividade, tecnologia e estratégia e muito mais, nós temos.



Com a LeFil Company, estamos não apenas investindo em um time espetacular, mas contribuindo para o futuro do marketing no Brasil. Nosso objetivo é transformar o Recife num hub de excelência em marketing, atraindo talentos, inovação, investimentos e clientes para o Porto Digital."



Para Rosário Pompéia e Socorro Macedo, "esse investimento na LeFil Company e a criação de um ecossistema de marketing integrado no Recife representam um marco significativo para o setor de marketing no Brasil, prometendo trazer inovação, crescimento, sustentabilidade e um novo e muito alto nível de profissionalismo e criatividade para o mercado."