Arrecadação de quase meio trilhão, em dois meses, mostra que problema do governo Lula é controlar a despesa

No país que se orgulha de operar uma dos mais robustos sistemas de arrecadação tributária no seu governo central, a arrecadação de quase meio trilhão de reais (R$ 467,15 bilhões) em apenas dois meses, o melhor desempenho arrecadatório desde 2000 mostra que o problema do Governo Lula está mais relacionado com a coluna da despesa do que com a da receita.



O Brasil é um dos poucos países da América do Sul onde é possível saber claramente onde a arrecadação está crescendo; onde houve eventos atípicos recolhidos no mês anterior e como a arrecadação das instituições financeiras e serviços auxiliares do setor financeiro - em função das taxas de juros cobradas na ponta - se constituem em âncoras de recolhimento mensal como nada menos de R$ 79,03 bilhões (46,26%) de um total de R$ 170,85 bilhões.



Fundos Exclusivos

No Brasil, decisões sobre novas áreas de receitas como a cobrança do IRRF sobre Rendimentos de Capital (Tributação Fundos Exclusivos) podem agregar mais R$8,1 bilhões revelando a eficiência da máquina arrecadadora federal.



A alta performance da arrecadação se dá ainda em tributos como a Cofins-PIS-Pasep (de R$83,47 bilhões apenas em fevereiro) representa quase 80% (79,69%) do recolhimento de toda a Previdência Social no bimestre que foi de R$104,74.



Assim como o recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica de R$ (R$80,66 bilhões) é turbinado pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$43,95 bilhões. Juntos, apenas esses dois tributos somam R$124,62 bilhões.



Karla Cimed

Curiosamente, a arrecadação das atividades produtivas como comércio atacadista R$27,34 bilhões, comércio varejista R$13,94 bilhões, fabricação de produtos alimentícios R$4,60 bilhões e fabricação de veículos automotores R$9,23 bilhões somaram R$55,11 bilhões. Ou seja, somadas a essas grandes atividades recolheram menos impostos do que os bancos com R$58,74 bilhões.



A vice-presidente da Cimed, Karla Marques Felmanas, vem ao Recife nesta segunda-feira (25) Na lança na Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife, o seu livro “Oi, Tchurma” cujo título é uma alusão à saudação usada pela empresária nas redes sociais, onde é conhecida como Karla Cimed e seguida por 1,2 milhão de seguidores no Instagram.



Ciência de dados



A Faculdade Sirius, especializada em Inteligência Artificial, anuncia sua participação na AWS Academy, programa da Amazon Web Services que oferece às instituições de ensino superior currículo de ciência de dados, inteligência artificial e em nuvem desenvolvido pelos especialistas da Amazon.

A Faculdade Sirius é focada em inteligência artificial e foi listada como uma de 15 startups que estão entre as mais promissoras da América Latina, pela Forbes Magazine, ao ranquear as 100 melhores edtechs do continente pelo Holon IQ Global Summit do México.



Nubank Cripto



O Nubank, uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais no mundo, anuncia a redução de suas taxas para negociação de criptomoedas em até 0,8%, com a vantagem de oferecer ao cliente um ecossistema completo, seguro e integrado diretamente com a conta principal do cliente. O Nubank Cripto é um serviço focado na venda de criptomoedas dentro do seu aplicativo e aumenta o acesso ao mercado de cripto com a segurança e experiência do Nubank.



Start Nature



Nesta terça-feira (26), a Casa Habita, braço de incorporação de linha econômica da Construtora Baptista Leal, lança no Shopping Recife, o Start Nature Residence, no Curado. As unidades terão 44,71 m 2 com dois quartos, cozinha, varanda, um banheiro e sala para dois ambientes além de bicicletário, pista de patins, quadra de beach tênis e energia fotovoltaica nas áreas comuns.



Sucesso da MV



A MV empresa pernambucana é líder em desenvolvimento de software de gestão para a saúde fechou 2023 com faturamento de R$500 milhões no melhor ano de venda desde sua inauguração. O resultado foi impulsionado pela área hospitalar e pela área de infraestrutura com soluções pertencentes ao ecossistema liderado pela companhia.



KM Fresh Food



A chef Karyna Maranhão inaugura no RioMar Recife, o KM Fresh Food, operação piloto para futuras franquias com cardápio diverso com produtos sem glúten, açúcar, lactose e veganos que virou tendência bastante forte nos Estados Unidos e na Europa.